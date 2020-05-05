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5 травня • оновлено в 18:15
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Як Зеленський провалив ліквідацію податкової міліції та збільшив удвічі її фінансування: розслідування ЗМІ

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Податковій міліції, яка входить до Державної фіскальної служби України, вдвічі збільшили фінансування з державного бюджету.

Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових майже 450 млн грн (майже 1 млрд в цілому), не дивлячись на ранні заяви команди президента Володимира Зеленського ліквідувати податкову міліцію, передає "Радіо свобода". При цьому Рада відібрала гроші у фонду культури, урізала фінансування української книги, Суспільного мовника та наукових досліджень.

Спочатку ці гроші були передбачені для Бюро фінансових розслідувань – органу, який повинен замінити податкову міліцію і створення якого було програмним пунктом президента Зеленського і його партії "Слуга народу". Але ще 17 січня парламент відхилив відповідний законопроєкт про створення Бюро.

Зеленський провалив ліквідацію податкової міліції

Зеленський провалив ліквідацію податкової міліції

При цьому Зеленський після провалу реформи – створення нового органу – Бюро фінансових розслідувань, перебуваючи в швейцарському Давосі, давав нові обіцянки так, ніби нічого не трапилося.

"Ми запустили Антикорупційний суд – починаючи з вересня, він працює. Наближаємося до запуску Бюро фінансових розслідувань. Тобто, амбітні плани", – запевняв гарант.

Пізніше ДФС попросила про збільшення фінансування. Податківці захотіли збільшити зарплату з 6 тисяч гривень до 21 тисячі в центральному апараті та до 13,5 тисячі – в територіальних органах.

Як Зеленський провалив ліквідацію податкової міліції та збільшив удвічі її фінансування: розслідування ЗМІ

Також серед статей витрат вказувався 51 млн на "оплата послуг, крім комунальних" – це в основному транспортні послуги. Хоча в 2019 році на ці ж послуги було виділено 18 млн грн.

"Сама ДФС зараз збором доходів не займається. Тобто, це той орган, який просто повинен реформуватися в дві частини. Ну, і відповідно, сенс збільшувати фінансування того органу, який вже умовно не існує, в якому залишилося якихось пару функцій, які там історично, всі ми знаємо, були не дуже успішними. Але чому збільшили – мені Мінфін так і не пояснив", – розповів депутат від "Голосу", секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль.

Відзначається, що збільшення фінансування податкової міліції Кабмін підтримав в день призначення в.о. голови ДФС Сергія Солодеченка, колишнього податкового міліціонера.

Відомо, що на співбесіді на посаду першого заступника голови ДФС Солодченко пояснював, звідки у нього будинок під Києвом, готівкові кошти та цінності.

Як Зеленський провалив ліквідацію податкової міліції та збільшив удвічі її фінансування: розслідування ЗМІ

До того ж Солодченко був керівником слідчого відділу податкової міліції, згодом заступником керівника управління податкової міліції – керівником слідчого управління Державної податкової служби в Луганській області за часів президентства Віктора Януковича. А ще в 2016 році апеляційний суд Києва визнав, що посади, які він обіймав за часів гаранта-втікача – підпадають під люстрацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політтехнолог вказав команді президента Володимира Зеленського на провал з реформуванням податкової міліції.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Державна фіскальна служба України Офіс президента податки
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Перепил Недо
Перепил Недо
Это уже не уди вляет- как в стране какая-то кака случается-даже смотреть не надо Зеля отметился, если не прямо на месте беды, так косвенно, созданием условий для возникновения .
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