Як заробити півмільйона за літо: українська студентка поділилася досвідом

Українська студентка Наталія Слободян розповіла, як всього лише за три місяці заробити в США півмільйона.

Вона працювала офіціантом за програмою Work and Travel USA. За три місяці їй вдалося отримати $16 тис. За тодішнім курсом - майже півмільйона гривень, передає ТСН.

"Працювати почала в ресторані Dave and Busters в Джексонвіллі, штат Флорида. Українців в нашій команді було десять. Стажування відбувалося на дві вакансії - мийників столів і швидких фудранерів з підносами. Оплата $8 на годину і частина від чайових, які отримують офіціанти. Працювали по 12-14 годин на день. Уранці зовсім не відчувала тіла", - розповіла вона.

За її словами, щоб стати офіціантом, потрібно тиждень стажуватися і здати іспит. Без знання меню дуже складно працювати, тому можна залишитися без чайових.

"Увечері доводиться розділяти зароблені чайові серед усіх офіціантів, мийників і поділитися з барменами. З суми, яку я наторгувала за день, треба віддати 1% їм і ще 1% в бар. Працювати потрібно було 90 годин на тиждень", - каже студентка.

За словами Наталії, чайові в США прийнято залишати завжди. Є заклади, де вони обов'язкові і відразу включені в чек. Мінімум за зміну отримувала $17, максимум - $ 450 за вечір.

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