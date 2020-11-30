Як визначити якісну ікру: експертка порадила слухати 'хлюпання' і дивитись на ікринки

Червону й чорну ікру осетрових риб можуть фальсифікувати в різні способи, але є певні ознаки, за якими якісний продукт можна відрізнити від неякісного.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко. Зокрема, вона порадила звертати увагу на "хлюпання" ікри в баночці й ідеальну форму ікринок.

"Ікру, у якої сплив термін зберігання, перефасовують, вона реалізується в баночках, часто за акційними цінами як та, що вироблена в цьому сезоні. Така ікра хлюпатиме під час струшування, а ікринки матимуть тріснуті оболонки. Вона буде дешевою, але це продукт, який, окрім шкоди, нічого хорошого нам не принесе", – наголосила експертка.

За її словами, треба віддавати перевагу скляним баночкам, у яких можна роздивитися ікринки. Ікринки повинні мати характерні "плямочки", "але й це навчилися підробляти", – зауважила вона. "Якщо ікринки ідеально рівні, це дещо насторожує", – додала експертка.

Вона також порадила звертати увагу на маркування. "Бажано, щоб було чітко написано, ікра якої саме риби. Бажано, щоб вона була фасована з червня по жовтень, тому що в цей період йде нерест осетрових риб", – пояснила вона.

"Якщо ікра спочатку фасувалася в бочки, а потім перефасовувалася в баночки, це знижує якість ікри й підвищує її небезпечність", – повідомила Сидоренко.

Водночас вона зауважила, що не варто розраховувати на повноцінне маркування на баночках вагою 50 або 100 грамів. "Там ви нічого не побачите, можна почути тільки хлюпання".

"Я рекомендувала б звертати увагу на заморожену чи охолоджену ікру. Це додасть впевненості в тому, що ви маєте свіжий натуральний продукт", – сказала експертка.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Спілці споживачів України розповіли, що масло фальсифікують по всій території України. Найпоширеніша фальсифікація – додавання у продукт пальмової олії.