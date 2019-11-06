Як виростуть зарплати в Україні: Милованов назвав два сценарії

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний.

Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

"Але важливо, що в оптимістичному сценарії курс гривні буде значно вищим. Якщо в базовому сценарії на наступний рік ми ставимо 27 грн/$, то в оптимістичному можемо ставити 24-25 грн/$. Тобто люди на ці 16 або 12 тисяч грн (12 497 – середня зарплата, закладена на 2020 рік. – Ред.) зможуть купувати набагато більше", – наголосив міністр.

За його словами, різниця в прогнозах залежить від кількості інвестицій, які вдасться залучити до України.

"В оптимістичному сценарії ми прогнозуємо більше надходження інвестицій. Коли заходять інвестиції в Україну, курс (долара. – Ред.) падає, а гривня стає більш цінною. Так, українці можуть за ту саму зарплату купувати більше товарів", – пояснив Милованов.

Чиновник зазначив, що розрахунки його відомства базуються на макроекономічних моделях: враховується зростання продуктивності праці, інвестицій, накопичення капіталу, розвиток інфраструктури тощо.

При цьому Милованов визнав, що "середня зарплата по країні" дійсно нагадує "середню температуру по лікарні".

"Потрібно і медіанну зарплату дивитися, і мінімальну, і розподіл, і коефіцієнт бідності – т.зв. коефіцієнт Джині. Адже може бути у всіх зарплата по 15 тисяч грн, а може бути у одного нуль, а в іншого 30 тисяч – і теж середня буде 15 тисяч", – уточнив він.

"Ми не тільки хочемо, щоб середня зарплата була висока. Ми хочемо, аби була певна рівність і не було бідності. Щоб не було так, що у 10% населення є все, а в інших нічого немає. Тому ми ці коефіцієнти теж будемо показувати: що ми прогнозуємо і що будемо робити, аби цю нерівність зменшувати", – пообіцяв міністр.

Макроекономічний прогноз Мінекономіки від 16.10.2019 me.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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