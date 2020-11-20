Як виглядають найдорожчі міста світу під час пандемії. Фото

У 2020-му році на тлі пандемії коронавірусу найдорожчим містом у світі залишився Гонконг. Але разом з ним лідерство розділили Париж і Цюріх.

Рейтинг склали аналітики британського журналу The Economist. При розрахунку експерти враховують ціни на 138 різних товарів і послуг – від продуктів та одягу до вартості оренди житла і навчання дітей в приватних школах.

За еталон береться Нью-Йорк, вартість життя в цьому місті приймається за 100 балів, іншим містам присвоюється більша чи менша кількість балів залежно від того, дорожче коштує в них життя або дешевше.

Вартість життя знизилася в порівнянні з минулим роком в країнах Північної і Південної Америки, Африки і Східної Європи, тоді як жити в західноєвропейських містах стало дорожче, що, зокрема, пов'язано зі зміцненням євро щодо долара США.

У лідерах рейтингу залишився Гонконг, вартість життя в якому оцінюється в 103 бали. Але в цьому році він розділив перше місце з Цюріхом і Парижем, який піднявся в порівнянні з минулим роком. У топ-10 також увійшли:

Сінгапур – четверте місце (у березні ділив перше);

Тель-Авів – п'яте-шосте місця (було сьоме);

Копенгаген – дев'яте-десяте місця (в десятку не входив);

Лос-Анджелес – дев'яте-десяте місця (було восьме).

Рейтинг найдорожчих міст світу The Economist

OBOZREVATEL зібрав для вас знімки, як живуть найдорожчі міста в світі під час пандемії коронавірусу.

Гонконг

Гонконг

Гонконг

Гонконг

Гонконг

Цюріх

Цюріх

Цюріх

Цюріх

Цюріх

Цюріх

Париж

Париж

Париж

Париж

Сінгапур

Сінгапур

Сінгапур

Тель Авів

Тель Авів

Тель Авів

Копенгаген

Копенгаген

Копенгаген

Копенгаген

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу посіли відразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.