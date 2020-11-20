Як виглядають найдорожчі міста світу під час пандемії. Фото

У 2020-му році на тлі пандемії коронавірусу найдорожчим містом у світі залишився Гонконг. Але разом з ним лідерство розділили Париж і Цюріх.

Рейтинг склали аналітики британського журналу The Economist. При розрахунку експерти враховують ціни на 138 різних товарів і послуг – від продуктів та одягу до вартості оренди житла і навчання дітей в приватних школах.

За еталон береться Нью-Йорк, вартість життя в цьому місті приймається за 100 балів, іншим містам присвоюється більша чи менша кількість балів залежно від того, дорожче коштує в них життя або дешевше.

Вартість життя знизилася в порівнянні з минулим роком в країнах Північної і Південної Америки, Африки і Східної Європи, тоді як жити в західноєвропейських містах стало дорожче, що, зокрема, пов'язано зі зміцненням євро щодо долара США.

У лідерах рейтингу залишився Гонконг, вартість життя в якому оцінюється в 103 бали. Але в цьому році він розділив перше місце з Цюріхом і Парижем, який піднявся в порівнянні з минулим роком. У топ-10 також увійшли:

Сінгапур – четверте місце (у березні ділив перше);

Тель-Авів – п'яте-шосте місця (було сьоме);

Копенгаген – дев'яте-десяте місця (в десятку не входив);

Лос-Анджелес – дев'яте-десяте місця (було восьме).

OBOZREVATEL зібрав для вас знімки, як живуть найдорожчі міста в світі під час пандемії коронавірусу.

Гонконг

Цюріх

Париж

Сінгапур

Тель Авів

Копенгаген

Лос-Анджелес

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу посіли відразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.