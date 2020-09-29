Як виглядав реальний СРСР: блогер показав історичні фото

Роман Груша Економіка 05:00, 29.09.2020

Білоруський блогер Максим Мирович заявив, що 99% населення Радянського Союзу жило у крайній бідності і злиднях. У якості підтвердження своїх слів він опублікував знімки радянської провінції у 1961 році.

"Радянським громадянам розповідали про політ Гагаріна – правда, почули про нього не усі, оскільки велика частина СРСР продовжувала жити при каганці і ходити "до вітру" в дерев'яну будку у дворі", – зазначив Мирович у LiveJournal.

Зокрема, блогер показав ларьок Гуменського сільпо (на сьогоднішній день муніципальне утворення у Краснослобідському районі Мордовії Російської Федерації), ринкову площу, міські пейзажі і знімки місцевих жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович пояснив, радянське громадське харчування являло собою досить жалюгідне видовище.

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