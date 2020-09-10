Як виглядала перша реклама в СРСР: раритетні фото

За часів Радянського Союзу реклама була не дуже різноманітною і носила інший характер, ніж сьогодні. У більшості вона обмежувалася винятково рамками радянської економіки, адже в державі величезного дефіциту люди просто не мали розуміння про різноманітність продуктів або речей.

Так, з одного боку в радянських рекламників не було доступу до досліджень західних маркетологів і орієнтувалися вони тільки на власне розуміння того, якою має бути реклама, а з іншого – це розуміння ретельно контролювалося владою. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, коли з'явилася перша реклама в СРСР і як вона виглядала (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коли в СРСР з'явилася реклама

Перші рекламні контори в Радянському Союзі з'явилися у 1920-х роках, наприклад, Мосторгреклама, Промреклама. Водночас рекламою були пропагандистські плакати зі зверненням до населення в наказовому способі й саме спонукальний характер робив її ефективною.

Реклама в радянських трамваях. btw.by

У 1960-х роках з'явилися Внутріторгреклама, Союзторгреклама, а в 1970-ті на теренах Союзу стали випускати журнали з рекламою, що вихваляє успіхи радянської промисловості.

Реклама про ощадкасу в СРСР. btw.by

Пізніше, за часів "відлиги", в СРСР вийшла перша рекламна на телебаченні.

Одним із таких був музичний ролик, який рекламував кукурудзу.

Також радянської публіці перед показом кінофільму демонстрували рекламу "Шоколаду", яку зняли в Ленінграді (її сценарій придумав режисер Микита Михалков). У 1980-х там же було знято єдиний "еротичний" ролик "Жіноча білизна", режисером якого був Віктор Петров.

Реклама радянських авто.

Звісно, радянські рекламні ролики були не такої високої якості, як західні, проте саме у 80-ті в СРСР з'явилося уявлення про рекламу як інструмент маркетингу. Головною метою соціалістичної реклами було протиставлення її тій, яку знімали капіталісти і яку в Союзі обов'язково критикували.

Так, героями роликів часто були всіма улюблені актори, а сама реклама почала ставати частиною художніх фільмів.

"Еротична" реклама в СРСР. btw.by

Одним із прикладів є фільм "Ефект Ромашкіна" – українська радянська музична комедія, яка стала дебютною режисерською роботою Романа Балаяна. У фільмі йдеться про декілька товаришів, які вирішили рекламувати кефір. Тоді як у картині "Кар'єра Діми Горіна" продемонстрували невелику розповідь, яка рекламувала ощадкасу.

Реклама про ощадкасу. btw.by

Що показувала реклама в СРСР

Як відомо, в радянські часи дуже складно було придбати гарний одяг і багато інших західних речей. Саме з цією метою випускалася реклама, спрямована на привернення уваги громадян СРСР до вітчизняних товарів, які вважалися найкращими.

Радянська реклама. btw.by

Також було багато соціальної реклами, яка закликала людей дотримуватися правил дорожнього руху, безпеки на воді або загалом берегти своє здоров'я. Однією з "платформ" для такої повчальної реклами були коробки сірників.

Реклама радянських сигарет. btw.by

Реклама цигарок у СРСР. btw.by

Ще однією примітною особливістю радянської реклами було те, що в ній демонструвалися найрізноманітніші емоції – від подиву до злості. Водночас акцент робився на позитивні, тому на ілюстраціях часто можна було побачити усміхнені до вух обличчя – для балансу з реальним життям.

Реклама на радянських сірниках.

Реклама на сірниках. 078.com.ua

Реклама оселедця. pikabu.ru

Реклама зубної пасти в СРСР. ptoday.ru

Реклама радянської взуттєвої фабрики. ptoday.ru

Реклама пилососа і леза. btw.by

Реклама радянського мила. btw.by

Реклама парфумів у СРСР. btw.by

Реклама фарб. btw.by

Реклама дитячих сосок та ірисок. btw.by

Дитяча реклама в СРСР. btw.by

Реклама морозива і печива. btw.by

Реклама про їжу в СРСР. btw.by

Реклама радянських сосисок і повидла. btw.by

Реклама крем-соди і котлет. btw.by

Реклама курячого бульйону. pinterest.ru

Реклама пива. pinterest.ru

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