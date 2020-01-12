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12 січня • оновлено в 08:14
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Як вибрати смачні і якісні цукерки: українцям дали лайфхаки

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Професор кафедри харчової експертизи в Київському національному торговельно-економічному університеті Олена Сидоренко заявила, що в Україні не можна купити справжні шоколадні цукерки за ціною нижче 100 гривень за кілограм.

"Важливим при виборі цукерок також є маркування iз детальним зазначенням усiх складових, виділенням потенційно небезпечних", – написала вона на Facebook.

За словами Сидоренко, це демонструє повагу до споживача та легальність виробництва.

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Також професор кафедри харчової експертизи виокремила наступні лайфхаки по вибору цукерок (на прикладі відомої "Ромашки"):

  • Блискуча поверхня iз тонким рівномірним шаром глазурі.

  • Тонкий аромат шоколаду, без різкого запаху есенції.

  • Смак вершково-шоколадно-ромовий.

  • Чим менше зберігались цукерки, тим краще (до 2 місяців).

В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм

В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм

Елена Сидоренко Facebook

В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм

В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм

Елена Сидоренко Facebook

В Україні не можна купити справжні шоколадні цукерки за ціною нижче 100 гривень за кілограм

В Україні не можна купити справжні шоколадні цукерки за ціною нижче 100 гривень за кілограм

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, що продукт не містить ГМО має довести лабораторне дослідження.

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Автор
Віктор Калиненко
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Покупайте лучше польский шоколад он хоть не полная химия как наш)
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