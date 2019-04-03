Як вибори вплинуть на економіку: НБУ озвучив прогноз

Національний банк України зможе забезпечити цінову і фінансову стабільність незалежно від результатів президентських виборів.

"Ми впевнені, що зможемо виконати свій мандат із забезпечення цінової та фінансової стабільності", – повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, йдеться у Facebook регулятора.

За його словами, загалом економічні показники України поліпшуються.

"Не дивлячись на активний політичний цикл, ніяких потрясінь в економіці не відбулося", – зазначив Сологуб.

Заступник голови НБУ додав, що в України також досить відкрита економіка, яка значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках.

"Але, наприклад, минулий рік Україна пройшла досить спокійно, не дивлячись на турбулентну ситуацію на багатьох ринках, що розвиваються. Це відбулося, зокрема, завдяки зваженій монетарній та фіскальній політиці", – резюмував Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

За результатами опрацювання ЦВК 99,8% протоколів, Володимир Зеленський отримав 30,23% голосів, Петро Порошенко – 15,95%, Юлія Тимошенко – 13,39%.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому зійдуться Зеленський і Порошенко.

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