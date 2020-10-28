Вибори в США: чия перемога більш вигідна Україні

У разі перемоги Джозефа Байдена на виборах в США, українська економіка має більше шансів вирости, ніж у разі перемоги Дональда Трампа.

Такий прогноз зробив професор економіки Університету Каліфорнії Берклі Юрій Городніченко в коментарі "Ліга.нет". Він вважає, що результат виборів в США обов'язково вплине на Україну.

"Трамп, наприклад, дуже суперечлива людина. З одного боку, він декларує дружбу з Путіним, з іншого – при Трампі Україна отримала "джавеліни". Я не бачу, за рахунок чого Україна може радикально посилити зростання при Трампі. Байден – людина, яка бувала в Україні. Це дуже важливо. Як то кажуть, старий друг краще нових двох. Я вважаю, що при ньому американська економіка має більше шансів на відновлення і розвиток, ніж при Трампі. А оскільки США – це локомотив світової економіки, то і Україні економічна стабільність США допоможе швидше відновитися", – пояснив експерт.

На його думку, якщо Байден буде стимулювати економіку США, то побічно стимули зачеплять і Україну: експорт зростатиме, процентні ставки знижуватимуться. Експерт підкреслив, що українська економіка має всі задатки для того, щоб швидко рости, але країна залежить від зарубіжних партнерів і того, що відбувається на світових ринках.

"Та й пряма підтримка при Байдені, я думаю, буде більш потужною. Раніше Україна отримувала $1 млрд під гарантії уряду США під смішні відсотки. Зараз цієї програми немає. Думаю, цю практику вдасться повернути", – вважає Городніченко.

Втім, за його словами, цього для відновлення української економіки буде недостатньо.

"Україні потрібно виконати рекомендації МВФ і заручитися підтримкою фонду. Це критично важливо. Я думаю, що з МВФ за традицією все "доведуть до ручки", а за півгодини до ухвалення рішення виконають всі умови і підпишуть меморандуми", – вважає експерт.

Нагадаємо, у США у вівторок, 3 листопада, відбудуться вибори президента. Республіканську партію представляє чинний президент Дональд Трамп, Демократичну – колишній віце-президент і сенатор Джо Байден.

Волевиявлення американських громадян багато в чому буде залежати від їхнього ставлення до п'яти основних питань нинішньої виборчої кампанії. Це, зокрема, пандемія коронавірусу, відновлення економіки, охорона здоров'я, аборти, а також расова дискримінація.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як проходять вибори в США, хто може брати участь у голосуванні і як визначається переможець. Трамп у разі перемоги може побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі: до початку другого терміну йому буде 74 роки. Якщо ж президентом буде обраний Байден, з першого дня президентства він стане найстарішим президентом (на першому терміні) в історії США – на момент інавгурації йому буде 78 років.