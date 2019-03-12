Як Верховний Суд врятував російські банки від Коломойського: схема

Верховний Суд України унеможливив процес стягнення компаніями Ігоря Коломойського з Росії $160 млн за рахунок українських "дочок" російських держбанків.

На думку юристів, в реальності банкам з російським держкапіталом – Сбербанку і Промінвестбанку, а також виведеному з ринку ВТБ Банку – більше нічого не загрожує, передає FinClub.

Під вступною та резолютивною частиною постанови від 25 січня у справі № 796/165/18 (виробництво № 61-44159ав18), відомій як справа "Коломойський проти Росії" Верховний Суд підтвердив законність спроби екс-власників Приватбанку виконати рішення міжнародного суду на території України.

Відзначається, що Арбітражний суд Гааги ще 2 травня 2018 постановив, що відповідач – Росія незаконно експропріював в Криму майно позивачів – 18 юридичних осіб, пов'язаних з екс-власниками ПриватБанку, і екс-глави правління банку Олександра Дубілета.

Відповідача зобов'язали заплатити позивачам $159 млн: з них $130,486 млн – компенсація за втрачені об'єкти нерухомості в Криму, а решта – відсотки на цю суму за чотири роки в розмірі 12-місячний Libor плюс 1%, але Росія нічого не виплатила.

Тому в липні позивачі звернулися до Апеляційного суду Києва з заявою про визнання рішення гаазького суду та надання дозволу на його виконання на території України. Вони посилалися на наявність у Російської Федерації майна в Україні. В якості забезпечення за позовом позивачі просили накласти арешт на акції трьох банків з російським держкапіталом – Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку.

Апеляційний суд Києва постановою від 5 вересня задовольнив прохання про забезпечення позову і заарештував акції трьох банків, а вже 25 вересня суд задовольнив заяву про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду Гааги в Україні.

"Ігор Коломойський домігся арешту активів трьох російських держбанків, щоб змусити РФ заплатити за відібрані в Криму активи. Але ці банки подали апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій. До фінального рішення суду дожили не всі: в листопаді ВТБ Банк був визнаний неплатоспроможним", - повідомляє видання.

Верховний Суд прийняв два рішення: скарги фізособи, ВТБ Банку і Промінвестбанку на рішення Апеляційного суду Києва від 25 вересня про початок процесу стягнення активів були залишені без задоволення, але ось скарги трьох українських банків і їхніх російських акціонерів на рішення Апеляційного суду Києва від 5 вересня про забезпечення позову виявилися більш обгрунтовані – суд задовольнив їх "частково". Суд переглянув режим забезпечувального арешту.

У заяві Верховного Суду, яке розтиражували ЗМІ, мова йшла про те, що і яким чином необхідно заарештувати. Ці деталі розкриваються опублікованими рішенням суду.

"Що ж вирішив Верховний Суд? Він наклав арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові – Російській Федерації". Крім того, цим банкам заборонено відчужувати лише рухоме і нерухоме майно, яке безпосередньо "належить боржнику – Російській Федерації". Це в корені міняє справу, відзначають юристи", - повідомляється в матеріалі.

Як зазначено, з одного боку, Верховний Суд узаконив можливість примусового виконання рішення Арбітражного суду Гааги на території України, з іншого – звузив коло відповідальних осіб до одного боржника – Росії.

"Ключовий висновок Верховного Суду в цій справі зводиться до того, що юридичні особи (банки) не можуть відповідати за зобов'язаннями своїх власників, навіть якщо кінцевим бенефіціаром є країна-агресор", – пояснює адвокат Володимир Павленко. На цьому акцентували увагу і українські банки: вони не несуть відповідальності за дії РФ.

Партнер юридичної компанії EVERLEGAL Всеволод Волков підкреслює, що в ухвалі Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року не було вказано, що заарештовані акції належать саме Росії, а не іншим іноземним або українським особам.

"Постановою від 25 січня Верховний Суд змінив ухвалу Апеляційного суду, встановивши, що арешту підлягають лише акції, що належать безпосередньо Росії, тим самим убезпечивши приватних власників акцій Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку", – вважає Всеволод Волков.

Ігор Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму в 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Пріватофіс", "Пріватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

Апеляційний суд Києва в зв'язку з цим 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Однак це визначення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

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