Як в Україні змінюють ЄСВ: кому доведеться платити більше

Міністерство соціальної політики пропонує збільшити базу оподаткування єдиного соціального внеску (ЄСВ). Торкнеться таке рішення українців з високими зарплатами, а це близько 60 тис. осіб. За рік з них додатково можуть отримати по 83 тис. грн.

Як говориться у матеріалі "Обозревателя", наразі максимальна зарплата, з якої сплачують ЄСВ, - 55,8 тис. грн. При цьому ставка внеску - 22% від зарплати. В уряді пропонують ставку ЄСВ на суму, наприклад, вище 55,8 тис. грн, встановити нижче 22%. Але платити при цьому доведеться, навіть якщо розмір зарплати сягає мільйона грн.

Свою роль зіграло і рішення про зниження ставки ЄСВ. Ще кілька років тому в середньому з кожної зарплати платили внесок у 37%, зараз же - 22%. Надходження до Фонду скоротилися, а дефіцит зріс. У минулому році, зокрема завдяки зростанню мінімальної зарплати в два рази, надходження у ПФ збільшили на 50 млрд грн. Але отриману суму витратили на "осучаснення" пенсій. Зараз же перед урядом стоїть завдання підвищити пенсії військовим, на що додатково знадобиться близько 10 млрд грн. Але збільшувати дефіцит ПФ при цьому не можна.

Завдяки збільшенню бази ЄСВ Пенсійний фонд, за підрахунками Міністерства соціальної політики, може додатково отримати близько 5 млрд грн.

Як повідомляв "Обозреватель", Міністерство соціальної політики України визнало наявність цілої низки проблем після вступу в силу пенсійної реформи. Для вирішення частини з них глава відомства Андрій Рева анонсував підготовку законодавчих змін.

Зокрема, ініціюється збільшення ролі стажу роботи в порівнянні з зарплатою при нарахуванні пенсії для українців з великою вислугою років.