Як в Україні переживають карантин: компанії зазнають збитків і скорочують штат

У Києві через посилення заходів безпеки закриваються кафе, ресторани і торгові центри, зате зростає популярність різних служб доставки.

Сергій Колосков, PR-менеджер сервісу Raketa, розповідає, що кількість замовлень збільшилася на 20% і продовжує зростати, також підключаються нові ресторани. У сервісі впевнені, що попит буде рости і далі, і готуються до цього: збільшили зону доставки (було 2,5 км від ресторану, тепер – 3,5 км) і виводять більше кур'єрів. Всі вони зобов'язані використовувати антисептики і маски, повідомляє MC.today.

Кількість замовлень у сервісі Glovo теж зростає, але в сервісі помітили, що вони змінилися. Люди частіше замовляють товари у категоріях "Аптеки" і "Супермаркети", і середній чек в цих категоріях теж зростає.

У сервісі доставки продуктів "Заказ.ua" після рішення Кабміну 11 березня не стали приховувати, що кількість замовлень зросла на 80%. У перші дні збирачі не могли повністю зібрати замовлення – товару в магазинах не вистачало, але зараз ситуація вирівнялася.

Про збільшення замовлень розповіли і в службі таксі. Поки таксисти ціни підвищувати не планують, компанії виводять додаткові машини.

"У службі таксі Uklon замовлення виросли на 20% в порівнянні з минулим тижнем", – повідомив операційний директор Сергій Смусь, додавши, що з водіями у службі проводять бесіди з приводу гігієни та безпеки.

У зв'язку із ситуацією, що склалася, змушені перелаштовувати бізнес заклади громадського харчування. У ресторані "100 років тому вперед" в екстреному режимі розробляють спеціальне меню під доставку, розповів шеф-кухар і його творець Євген Клопотенко. Також чинять і в ресторанах Philadelphia, "Борсук" і Mushlya Café. Частину команди задіють для організації доставки, але виручка все одно зменшиться, тому штат доведеться скоротити тут.

Карантин вдарить сильно по кінотеатрах, тут вже підраховують збитки і планують скорочення. Це підтвердив Дмитро Деркач, співзасновник "Планети Кіно".

"Ми закрили всі кінотеатри, і ніяких надходжень грошей вже немає. У нас на рахунках залишилася певна сума, якої нам не вистачить до кінця березня. Потрібно вибирати, за що ми можемо платити, і перейти в режим максимальної економії", – розповів Деркач.

У квітні, за словами Деркача, кінотеатри чекає інша проблема: буде дуже мало фільмів. Виручку, яку вони недоотримають через закриття кінотеатрів і перенесення прем'єр, призведе до втрат: за підрахунками близько 100 млн грн.

У схожій ситуації опинилися і турагентства. Втім, тут поки не можуть навіть підрахувати збитки – рейси скасовують десятками, люди не можуть повернутися додому.

"Я сам зараз у Єгипті і не знаю, що буде далі. Сподіваюся, що вивезуть", – розповідає власник турагентства "Мандри" Андрій Андрусенко.

Переналаштовують свої бізнес-моделі, квест-кімнати, приватні дитячі сади і спортклуби. Організатори змушені скасовувати і свої заходи. "Кураж Базар", який повинен був пройти 14-15 березня, скасували через карантин. Під загрозою і квітневий захід. Засновниця ініціативи Алена Гудкова розповіла, що робота команди зараз припинена, всі проекти заморожені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через поширення коронавируса і карантину "Нова пошта" закрила частину відділень. Йдеться про тих пунктах, які розташовані в торговельно-розважальних центрах.

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