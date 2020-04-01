Як в Україні оформити допомогу при народженні дитини в умовах карантину: інструкція

Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або електронної пошти. При виборі другого варіанту доведеться особисто відвідати орган соцзахисту населення, щоб підписати документи. У міністерстві порекомендували оформити електронний підпис онлайн через ПриватБанк (як оформити підпис через Приват 24 можна дізнатися, перейшовши по посиланню ).

Заповніть електронну заяву на призначення допомоги.

Для цього вам знадобляться наступні документи: свідоцтво про народження дитини; паспорта обох батьків; ідентифікаційний код платника податків обох батьків; номер банківського рахунку в форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку). Документи сканувати не потрібно. Досить лише заповнити відповідні графи. У заяві слід вказати відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичне проживання, якщо вони відрізняються. І вибрати спосіб, яким зручно отримувати виплати: на карту або у поштовому відділенні. В кінці система автоматично підкаже територіальний орган соціального захисту, який повинен розглянути запит.