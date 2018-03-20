Як в Україні будуть зростати зарплати і хто залишиться без роботи: що важливо знати

Українські зарплати в перерахунку на долари одні з найнижчих в Європі. Економічна криза, девальвація гривні і гіперінфляція "з'їли" левову частину доходів українців. Останні кілька років зарплати ростуть швидше за ціни. Так, за минулі 12 місяців середня зарплата виросла на 28,4%, а ціни - на 13,7%.

"Обозреватель" розібрався, хто може залишитися без роботи в Україні і на які зарплати можна розраховувати.

Кажуть, що в Україні найнижчі зарплати в Європі. Це означає, що ми найбідніші?

Справа в тому, що зарплати в різних країнах найчастіше порівнюють в доларах, ну або в євро, якщо мова йде про Європу. Українська гривня - одна з найбільш недооцінених валют у світі. У всякому разі, таку оцінку нашій валюті дали експерти видання The Economist.

Середній української зарплати (на даний момент близько 8 тис. грн) достатньо для того, щоб придбати необхідний набір товарів і послуг, хоча в доларовому еквіваленті вона дійсно одна з найнижчих в Європі. Якби гривня "виросла" до паритету купівельної спроможності, виявилося б, що українська зарплата не така вже й маленька.

Від курсу гривні залежать і ціни на деякі продукти, бензин, техніку, квартири, машини і т.д. Але при цьому в споживчому кошику імпорт займає всього лише приблизно четверту частину.

А як взагалі рахується ця середня зарплата? Не віриться, що вона аж 8 тисяч

У країнах ЄС середньою називають медіанну зарплату. Це та цифра, яка ділить рівно навпіл всі зарплати. Щоб було зрозуміліше візьмемо п'ять зарплат: 4 тис., 5 тис, 6 тис., 7 тис., 100 тис. Медіанна зарплата для цього набору цифр - 6 тис. Дві зарплати - нижче цього числа, і рівно стільки ж - вище.

А ось український Держстат вважає середню арифметичну зарплату. Бере весь фонд заробітної плати і ділить на кількість штатних співробітників. Для наведеного вище списку зарплат "середньої" в Україні б порахували зарплату в 24,4 тис.

На даний момент, пояснили "Обозревателю" у Інституті демографії та соціологічних досліджень, перерахувати українську середню зарплату за європейським зразком нереально. Справа в тому, що підприємства, які відправляють в Держстат свою статистику, відразу враховують середню зарплату по всьому колективу і не дають інформацію, скільки працівників заробляє мінімалку, більше 5 тис., більше 6 тис. і т.д. Але якщо вірити Держстату, найбільше українців (26%) заробляють від 6 до 10 тис. грн. При цьому кожен п'ятий заробляє менше 4 тис. Грн.

Як зарплати будуть рости в цьому році? Від чого це залежить?

Є два основні чинники, які впливають на рівень заробітних плат. Перший - ситуація в економіці, другий - конкуренція на ринку. Жоден бізнесмен не буде платити працівникам більше, ніж вони заробляють. Щоб підвищувати зарплати, повиннен зростати прибуток підприємства. А щоб ріс прибуток, повинна збільшуватися купівельна спроможність українців. Тобто якщо українці стануть багатшими, будуть більше купувати, наприклад, сорочки, бізнесмен, який володіє фабрикою, зможе за рахунок зростання попиту підвищувати вартість своєї продукції і зарплати своїм швачкам.

З огляду на прогнози щодо інфляції та динаміки ВВП на цей рік, "нормальним" буде зростання зарплат за підсумками року на 12,6%. Тобто середня зарплата "добереться" приблизно до 9 тис. грн.

Я чув, що незабаром взагалі залишимося без роботи і все виконуватимуть комп'ютери. Що робити?

Провідні економічні уми дійсно прогнозують поступову автоматизацію і роботизацію виробництв. Достатньо ознайомитися з доповіддю Всесвітнього економічного форуму "Готовність до майбутнього виробництв". Аналітики прогнозують прийдешню глобальну трансформацію, яка може зрівнятися з появою машин, які замінили ручну працю.

Правда, серед 100 країн "готовими" експерти порахували всього 25. Україні до скорочення робочих місць через автоматизацію ще далеко. Як каже експерт в сфері ринку праці Тетяна Пашкіна, враховуючи дешеву робочу силу в Україні, робот може виявитися дорожче, ніж утримання кількох "живих" співробітників. Таку думку Пашкіна озвучила в ефірі "ОбозТВ".

Тому хвилюватися українцям рано, проте все ж нехай і з запізненням, але автоматизація прийде і в Україну. Роботи можуть втратити ті, хто виконує монотонну і однотипну роботу: вантажники, касири, деякі робітники і навіть водії. Щоб залишатися затребуваним на ринку праці, доведеться постійно тримати руку на пульсі і розвиватися разом зі своєю сферою роботи. Наприклад, ще зовсім недавно бухгалтери вважали все "вручну", а щоб здати звітність, розпечатували документи, стояли в чергах в податковій. Зараз же сучасні бухгалтерські програми не тільки проводять розрахунки, але і відправляють їх до фіскальної служби. Тому сучасному бухгалтеру доводиться розбиратися в спеціалізованих програмах.