Як в Україні дорожчатиме газ: розкриті деталі поетапного зростання цін

Підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) — тільки перший крок на шляху до ринкових цін. Уже в наступному році, згідно із домовленостями з МВФ, блакитне паливо може подорожчати ще на 20-30%.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.Наступного року тариф на газ повинен становити 80% від ринкового. Нині це приблизно 10,5 грн за куб, однак, ціни планують підвищити в квітні 2019-го, до того моменту ринкова ціна (за умови девальвації гривні і зростання цін на нафту) може значно підскочити.

"У МВФ погодилися на поетапне підвищення цін до ринкових. У наступному році це буде приблизно 80% ринкової ціни, зараз — більше 60%. Тобто населення в цьому році купуватиме газ за ціною приблизно на 40%, а в наступному — на 20% нижчою, ніж ринкова", — розповідає джерело.

У Кабміні вже підтвердили: до кінця опалювального сезону, тобто до квітня 2019-го, українці платитимуть за газ 8,55 грн/куб. Після тарифи можуть знову переглянути.

Як відомо, з 1 листопада газ для населення подорожчає із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.