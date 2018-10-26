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Як в Україні дорожчатиме газ: розкриті деталі поетапного зростання цін

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Підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) — тільки перший крок на шляху до ринкових цін. Уже в наступному році, згідно із домовленостями з МВФ, блакитне паливо може подорожчати ще на 20-30%.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.Наступного року тариф на газ повинен становити 80% від ринкового. Нині це приблизно 10,5 грн за куб, однак, ціни планують підвищити в квітні 2019-го, до того моменту ринкова ціна (за умови девальвації гривні і зростання цін на нафту) може значно підскочити.

"У МВФ погодилися на поетапне підвищення цін до ринкових. У наступному році це буде приблизно 80% ринкової ціни, зараз — більше 60%. Тобто населення в цьому році купуватиме газ за ціною приблизно на 40%, а в наступному — на 20% нижчою, ніж ринкова", — розповідає джерело.

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У Кабміні вже підтвердили: до кінця опалювального сезону, тобто до квітня 2019-го, українці платитимуть за газ 8,55 грн/куб. Після тарифи можуть знову переглянути.

Як відомо, з 1 листопада газ для населення подорожчає із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Об'єкт
газ
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Нужно было головой думать. Своего ума нет создать. Когда вступаешь в какой-то союз, то ДОЛЖЕН выполнять его условия, а одно из них - это минимальные цены на энергоносители, газ - 21 грн/куб, свет - 3,65 грн/кВт, это по курсу, а что дальше у нас будет - неизвестность. А что вам не сказали ? Так за Европу прыгали. Или нет? Тогда не понимаю все здесь обсуждение. Сигареты, алкоголь, лекарства, продукты - все по европейски подтягивается, а газ со светом не должен ?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Власти Украины обманывают граждан, говоря, что "слезли с российской газовой иглы", заявил руководитель украинской платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак Политик добавил, что Украина добывает около 19 миллиардов кубических метров газа в год, а население страны потребляет лишь 17, при этом переплачивая в шесть-восемь раз. Спивак объяснил это аферой компании "Нафтогаз", которая таким образом "вымывает" деньги из страны. "Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет. А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК "Нафтогаз", которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает. <…> Они берут украинский газ, российский газ, "бодяжат" его и получают с этого сверхприбыль", — подчеркнул он.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А хохлов повышение цен и тарифов не пугает, потому что они понимают, когда Россия введет против них санкции, а в 19-м году прекратит транзит газа через хохложопостан, нынешние цены покажутся хохложопым выблядкам пределом мечтаний.
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