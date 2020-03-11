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11 березня • оновлено в 06:30
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В РФ обвалився рубль: Путіна звинуватили у невдалій змові

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Президент Росії Володимир Путін вибрав вкрай невідповідний час, щоб розірвати відносини з ОПЕК +, спровокувавши тим самим падіння цін на нафту і, як наслідок, обвал рубля.

Про це повідомляється в статті Deutsche Welle.

Як зазначає автор, в ОПЕК вкрай багато реакційних монархій, корумпованих псевдодемократичних і ідеологізованих режимів. Також ця організація - справжній картель, який маніпулює цінами на свою продукцію, завдає шкоди споживачам.

ОПЕК

ОПЕК

Голос Америки

"Чого точно не можна робити, це виходити з ОПЕК + в даний момент. У ситуації, коли світові сировинні, фондові і валютні ринки лихоманить через зростаючий вплив наслідків епідемії коронавірусу на економіку, будь-який додатковий фактор нестабільності може викликати ланцюжок панічних реакцій", - йдеться в статті.

На думку автора, своїм кроком Кремль збирався довести до банкрутства низку сланцевих компаній у США. Однак він не врахував того, що за цими компаніями можуть стояти банки, які також постраждають. Це в свою чергу спровокує черговий виток світової фінансової кризи, яка обов'язково вдарить і по самій Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . а Гундяев сказав шо касапы живутЬ не материальными ценностями - а духовными . . . видимо питаютЬся тем же
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . касапы . . . НАХ вам грязные зеленые бумажки ???????????
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Рашанцы вместо чтобы шастать по укр сайтам про свои срубли бы думали ,а благодаря маразму важди вашего они превратиться в туалетную бумагу
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Lisenko Andrey, ты, е...нутое, читал дальше заголовка? Немец жалится, что решение варварской недемократичной России обанкротить сланцевые предприятия США ударит по американским банкам, которые их кредитуют и по цепочке вызовет валютно-финансовые кризисы по всему миру. Украина в этом списке - них...я не исключение. Гривну уже потянуло вниз только на одних ожиданиях.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Lisenko Andrey, не говори никому что делать и ты не услышишь ни от кого куда тебе идти!
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