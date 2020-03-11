В РФ обвалився рубль: Путіна звинуватили у невдалій змові

Президент Росії Володимир Путін вибрав вкрай невідповідний час, щоб розірвати відносини з ОПЕК +, спровокувавши тим самим падіння цін на нафту і, як наслідок, обвал рубля.

Про це повідомляється в статті Deutsche Welle.

Як зазначає автор, в ОПЕК вкрай багато реакційних монархій, корумпованих псевдодемократичних і ідеологізованих режимів. Також ця організація - справжній картель, який маніпулює цінами на свою продукцію, завдає шкоди споживачам.

ОПЕК Голос Америки

"Чого точно не можна робити, це виходити з ОПЕК + в даний момент. У ситуації, коли світові сировинні, фондові і валютні ринки лихоманить через зростаючий вплив наслідків епідемії коронавірусу на економіку, будь-який додатковий фактор нестабільності може викликати ланцюжок панічних реакцій", - йдеться в статті.

На думку автора, своїм кроком Кремль збирався довести до банкрутства низку сланцевих компаній у США. Однак він не врахував того, що за цими компаніями можуть стояти банки, які також постраждають. Це в свою чергу спровокує черговий виток світової фінансової кризи, яка обов'язково вдарить і по самій Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

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