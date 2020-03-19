Як українцям оформити пенсію під час карантину: покрокова інструкція

В Україні під час карантину пенсіонерам краще оформити собі виплати за допомогою онлайн-порталу.
Про це повідомили в прес-службі Пенсійного фонду України.
У ПФУ нагадують, що більшість послуг можна отримати онлайн. Для цього не потрібно йти до відділення. Так, на веб-порталі Пенсійного фонду можна:
подати заяву про призначення пенсії в "один дотик";
отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5 / ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплачену заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, ін.);
перевірити відомості про трудову діяльність (Електронна трудова книжка);
провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу Пенсійний калькулятор;
подати Анкету застрахованої особи для внесення / зміни / уточнення даних до Реєстру застрахованих осіб;
подати звернення (пропозицію і т.д.);
активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем і страховий стаж особи).
При цьому жителі т.зв. "ДНР і ЛНР", які раніше перетинали пропускні пункти для отримання пенсій, тепер зможуть це зробити тільки при наявності прописки на підконтрольній території.
Як повідомляв OBOZREVATEL, виплата пенсій в Україні під час карантину через коронавірус буде проходити у звичайному режимі. А одержувачі субсидії не втратять її, якщо допустять невелику затримку при оплаті комуналки.
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