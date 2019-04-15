Як українцям багато заробляти і нічого не робити: озвучено схему

В Україні нині найвигіднішим способом вкладення грошей із метою подальшого заробітку є придбання нерухомості.

У своєму матеріалі OBOZREVATEL пояснював, як купити квартиру і вже через 5 років не тільки відбити вкладені гроші, а й почати на ній заробляти.

На прикладі житлового комплексу "Празький квартал" (забудовник BD Holding), який розташований у Петропавлівській Борщагівці, можна швидко і впевнено почати заробляти за мінімальних вкладень. Зазначимо, що перша черга, яка складається з 8 будинків і 22 таунхаусів, — вже заселена. Нині в продажу залишився останній, третій, будинок другої черги.

Припустимо, у Вас на руках є 10 тис. доларів. Сума не дуже велика, але й не маленька — її якраз майже вистачає на купівлю смарт-квартири під Києвом.

До прикладу, в ЖК "Празький квартал" квартира площею 26 квадратних метрів коштуватиме 333 тис. грн — приблизно 12 тис. доларів. Плюс після придбання там потрібно буде зробити ремонт і поставити меблі, щоб здавати квартиру в оренду.

Оскільки забудовник пропонує хорошу комплектацію, є можливість заощадити на ремонті.

ЖК "Празький квартал"

Додамо до вищевказаної вартості ще 50 тис. грн на ремонт і 40 тис. грн на необхідні меблі. Так, повна вартість квартири становитиме 423 тис. грн. Що за нинішнім курсом долара становить трохи більше 15 тис. доларів.

Зазначимо, що якщо купувати квартиру одразу, то забудовник оформить знижку 3%. До того ж розстрочку можна оформити на 16 місяців, до моменту здачі будинку в експлуатацію.

В районі Петропавлівської Борщагівки середня вартість оренди житла коливається в межах 7-8 тис. гривень на місяць і більше.

Так, покупка відіб'ється власнику житла через 5 років. Далі вже можна почати заробляти. Крім цього, зазначимо, що вартість оренди в нових будинках в Києві щороку зростає на 5-10%. Тож сума заробітку може щорічно збільшуватися.

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