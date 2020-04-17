ЄС повертає на роботу українців: хто потрібен і які є ризики під час пандемії

Незважаючи на пандемію коронавірусу, деякі країни Європи вже приймають тисячі іноземців. Перш за все заробітчан на сезонні роботи.

Німеччина, Великобританія, Фінляндія, Польща – відкриті для нових робочих рук, зокрема й українських. Щоправда, відразу їхати на таку роботу не варто, є нюанси.

Чому в ЄС відкривають дорогу робітникам, кого саме приймають та які є ризики – з'ясовував OBOZREVATEL.

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У Європі відкривають кордони

Поки лише окремі країни і тільки для гастарбайтерів. Лідером у цій сфері є Німеччина, яка, на думку деяких аналітиків, найменше постраждає від коронавірусу. Як пише BBC, у пошуках зараз місцеві фермери, яким у стислі терміни необхідні люди для збору врожаю. Особливо фруктів, овочів і винограду.

У Німеччині вже відкриті ринки для сезонних робітників з країн ЄС, перш за все Румунії та Болгарії. У Британії ж пішли ще далі, місцеві компанії організовують чартерні рейси. Перший літак нещодавно приземлився в лондонському аеропорту Станстед зі 150 румунськими робітниками.

Британська профспілка фермерів (NFU) заявляє, що країні терміново потрібно до 70 тисяч сезонних робітників. Уряд Великобританії та благодійні організації намагаються залучити до тимчасової роботи на фермах студентів і тих, хто працював у закритих тепер барах, кафе і ресторанах. Аналогічне зростання інтересу спостерігається й на українських сайтах пошуку роботи.

Наприклад, на одному із сайтів є десятки вакансій в Нідерландах, Німеччині, Польщі, Естонії, Фінляндії. Об'яви датовані поточними числами. Серед популярних напрямків – збір спаржі, полуниці, помідорів, робота в полі. Тобто сфера сільського господарства не зупинилася, а фермери в Європі зацікавлені у нових людях.

Список вакансій Скриншот

Найчастіше в оголошеннях не зазначено, як можна потрапити на робоче місце в умовах карантину. Але на окремих вакансіях вказана можливість попереднього запису у групи, які вже будуть перенаправлені на місце роботи. Зокрема, такий пункт присутній в одному з оголошень на збір ягід на півночі Фінляндії.

Як бачимо – в Європі серйозно замислилися про те, щоб не обвалити економіку через коронавірус. За останніми даними Міжнародного валютного фонду Польща втратить 4,6% ВВП, Британія – 6,5%, а Німеччина – 7%.

Точковий порятунок сільського господарства допоможе зменшити збитки. Наприклад, та ж Польща заробила на експорті сільгосппродукції в 2018 році майже 30 млрд доларів. Цифра значна.

Чого чекати українцям?

Останніми тижнями в країну повернулися десятки тисяч заробітчан із Польщі, Чехії, Угорщини та інших країн ЄС. За даними Державної прикордонної служби, з 13 березня і по 1 квітня в Україну потрапило близько 650 тисяч осіб.

З них 185 тисяч були евакуйовані спецрейсами за допомогою Міністерства закордонних справ. У відомстві чітко зазначають, що більшість прибулих перетнули саме західний кордон.

У зв'язку з цим багато європейських держав уже відкривають свої ринки для України. Наприклад, Фінляндія опрацьовує механізм транспортування українців, які працюватимуть у місцевому сільському господарстві. Країна планує прийняти понад півтори тисячі осіб, список стратегічних професій фінське міністерство сільського та лісного господарств вже передало прикордонній службі.

"Фінляндія активно працює над тим, як залучити сезонних працівників з України. Міркують щодо організації чартерних рейсів і навіть двотижневої обсервації", – пояснила в ефірі ObozTV народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Тобто фактично деякі країни вже готові приймати українців. Але і тут не все так просто.

Перша проблема – жахливі умови роботи, які нікуди не поділися. Через кризу і карантин вони стали ще гіршими.

Як розповів OBOZREVATEL фахівець із працевлаштування в Польщі та Чехії Антон Іовенко, в ЄС пускають всіх українців, які мають робочі візи. З цим проблем немає, але є певні нюанси з тимчасовим карантином.

"Мені дзвонили кілька разів не тільки українці, а й білоруси. Не все так просто. По-перше, вони повинні пройти обсервацію. Це 14 днів "ув'язнення". Де вони перебуватимуть? Якщо у когось є варіанти з житлом, то таких людей дуже мало. По-друге, треба за ці два тижні щось їсти, купувати продукти. Зазвичай сюди приїздять не від хорошого життя, особливо на важкі роботи, і часто з мінімальною кількістю грошей. Якщо говорити про працю в полях, з ягодами тощо – це важка і низькооплачувана праця, пекло, я б сказав...", – наголосив співрозмовник.

"Нікому не раджу їхати в Польщу низькокваліфікованим працівником. Зрозуміло, що всі хочуть повернути дешеву робочу силу, яка оре й ще мовчить, коли проблеми. Тут можуть заробити лише люди з вузькою спеціальністю – зварювальники, швачки тощо. Але я не вірю в чартери з працівниками, про які говорять. Як знімуть карантин, усе повернеться на свої рейки. До цього буде важко роботодавцям і робітникам", – пояснив Антон Іовенко.

Чи є ризики нового спалаху COVID-19?

Друга проблема – ризик захворіти на коронавірус. Незважаючи на обмеження, підчепити хворобу в умовній Німеччини або Польщі реальніше, ніж в Україні. Там кількість заражених в рази більша, а через важку фізичну працю організм точно не буде в тонусі.

"Якщо людей обстежать перед поїздкою й вони не будуть інфіковані та не мали до цього контакти з хворими на короновірусну хворобу, то нехай їдуть. Інше питання – чи надасть їм приймальна країна медичну страховку, щоб у разі чого їх там лікували. Також важливо, щоби після повернення в Україну їх перевірили на COVID-19 та відправили на самоізоляцію", – пояснила OBOZREVATEL столична лікарка-пульмонологиня Анна Анікєєва.