Як українським пенсіонерам оплатити комуналку на карантині: Кабмін вжив низку заходів

Кабінет міністрів закликав пенсіонерів оплачувати комунальні послуги дистанційно, для цього він ухвалив низку рішень, щоб убезпечити людей похилого віку в умовах епідемії коронавірусу.

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Про це повідомив у вівторок, 7 квітня, урядовий портал.

Так, розрахуватися за житлово-комунальні послуги пенсіонери можуть дистанційно – через наявні онлайн-сервіси. Також найближчими днями зроблять доступною оплату житлово-комунальних послуг через уповноважені банки та "Укрпошту".

"Громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на "гарячу" лінію банку та надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їхніх рахунків", – повідомили в уряді.

Крім того, одержувачі пенсій та допомог також зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги безпосередньо в листоноші під час отримання пенсії та грошової допомоги або замовивши відповідну послугу, зокрема, телефоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні будуть регулярно платити субсидії під час карантину через коронавірус. Також Кабмін збирається нарахувати компенсацію витрат на послуги ЖКГ тим, хто змушений перебувати вдома.

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