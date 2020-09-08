Україна зможе відновити економіку Донбасу і вивести із занепаду: який реальний план

Днями голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що Україні після повернення непідконтрольних територій слід відновлювати з ними економічні зв'язки, аби "зшити" окупований регіон з країною. Деякі ЗМІ подали це як ідею зняти економічну блокаду з ОРДЛО вже зараз. Гайдай це спростував.

Економісти кажуть, що відновлювати регіон до стану "як було у 2013 році" нема сенсу – держава, швидше за все, спочатку спробує хоча б забезпечити людей роботою. А от із цим можуть виникнути великі проблеми – 2/3 шахт у регіоні затоплено, а у підприємства, що досі працюють, доведеться робити мільярді вкладення.

OBOZREVATEL з'ясував, що ж пропонував очільник Луганщини, і з чим зіштовхнеться Україна, коли поверне непідконтрольні території.

Чому заздрять українці з окупованих районів

Гайдай вважає, що Україна повинна відновлювати економічні зв'язки з територіями Донбасу, які поки що непідконтрольні. Без цього область щороку втрачає близько 2,4 млрд грн, які раніше отримувала у вигляді місцевих податків, та не може просувати інтереси України серед місцевого наслення. Його слова окремі ЗМІ подали із заголовками про заклик до зняття з ОРДЛО економічної блокади.

Однак у коментарі OBOZREVATEL Гайдай пояснив, що говорив не про торгівлю з терористами, а про майбутнє повершення Донбасу до складу України.

"Поки гинуть наші військовій (а мені сьогодні прийшла довідка, що у нас від ворожої кулі загинув боєць), поки під час пожеж окупанти не дають нам можливість використовувати літаки, щоб ми могли швидко загасити вогонь, через що він поширюється на величезні території – доти жодної мови про відновлення економічних зв'язків не може бути. Адже зараз торгувати – це давати терористам гроші на зброю", – пояснив Гайдай.

Нормальне життя підконтрольних територій (ті ж відремонтовані дороги), за словами Гайдая, справляють на мешканців окупованих районів дуже сильне враження.

"Вони кажуть – як у вас добре, у нас такого нема. І в їхній свідомості починає щось змінюватись. Не треба забувати, що шість років поспіль їм пропаганда цілодобово промивала мозок. Наші спецслужби ловлять 20-річних диверсантів. Тобто, вони потрапили у середовище пропаганди 14-річними дітьми. Тому я і кажу, що коли ми повернемо наші території, ми повинні відновлювати там торгівлю, економічні зв'язки, щоб таким чином "прив'язувати" людей до України", – підсумував очільник Луганщини.

Як Україна може відновлювати Донбас

Економіст, координатор експертної платформи НБУ Андрій Блінов вважає, що відновити можна будь-які території – все залежить від програми реінтеграції. Однак, на його думку, повертати Донбас до стану "як було у 2013 році" Україна не буде.

"Тому, що там були збиткові і занедбані підприємства, шахти, а частину підприємств вирізали. Тому говорити про повне відновлення підприємств недоречно. Відповідно, поки що важко оцінити розмір потрібних інвестицій", – сказав Блінов.

Краєвид на Авдіївський коксохімічний завод, листопад 2019 року

Починати відновлення економіки регіону, за його словами, слід з того, щоб забезпечити людей роботою.

"Це означає, що держава повинна планувати, що вона повернеться на такі-то підприємства. Потім слід прорахувати, що приватний бізнес повернеться на такі-то підприємства. Далі треба оцінити, як на це реагуватиме малий бізнес і сфера побуту. Можливо, буде ухвалено стратегічне рішення про побудову 2-5-10 нових підприємств, які дадуть робочі місця. Також потрібна інфраструктура, дороги", – пояснив економіст.

Він додав, що оцінювати, скільки на це буде потрібно грошей, поки важко: чиновники запросто можуть як виділити кілька мільйонів гривень, так і "розігнати апетит", для якого буде мало і всього бюджету держави.

Що залишилось від промисловості Донбасу

На практиці відновити робочі місця на Донбасі буде важко, адже обладнання багатьох підприємств "влада ЛДНР" порізала на метал чи вивезла до Росії. А за словами голови Незалежної профспілки гірників Донбасу Миколи Волинка, за останні шість років у регіоні було затоплено дві третини шахт.

А враховуючи, що більшість шахт і заводів на Донбасі були пов'язані з іншими виробничими ланцюжками, навіть підприємства, що вціліли, повернути до нормальної роботи може бути важко.

Донецький металургійний завод, лютий 2017 року.

Небезпідставність цих побоювань у розмові з OBOZREVATEL підтвердив і народний депутат, колишній генеральний директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов. Він пояснив, що у підприємства, які збереглися, нове керівництво після "націоналізації" перестало вкладати гроші. А це – прямий шлях до їхнього занепаду.

"Загалом можна сказати, що по металургії стан плачевний. Наскільки я знаю, фінансування і ремонтів ніяких немає. Нещодавно читав, що з металургійного заводу "Донецьксталь" обладнання Siemens хочуть перевезти на Єнакіївський металургійний завод. Тому що останній майже угробили – пожежі були то в одному цеху, то в іншому. Якщо ці території найближчим часом ми не зможемо реінтегрувати, то простіше буде нові підприємства побудувати, ніж ремонтувати", – сказав Магомедов.

Він вважає, що Україні без зовнішніх інвестицій привести ці підприємства до нормального стану буде дуже складно.

"Все залежатиме від політики і зусиль держави. Народне господарство відновлювалося і після більш руйнівної війни. Можна і за п'ять років відновити, а можна і за п'ятдесят, якщо робити це абияк. Якщо це все п'ять років йшло вниз, то потрібні будуть кратні зусилля, щоб все довести до розуму", – підсумував Магомедов.