"Як у США": зарплати чиновників в Україні запропонували радикально змінити

Україна повинна за прикладом США виробити єдиний принцип нарахування зарплат і премій чиновникам і встановити верхній поріг грошових виплат, які можуть отримувати держслужбовці.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV фінансист Олексій Кущ, коментуючи інформацію про доходи членів Кабміну України за січень 2020 року.

Як зазначив фінансист, зараз йде "хаотичне нарахування зарплат на тлі повного законодавчого вакууму".

"На сьогоднішній день законодавство не обмежує верхню планку тих виплат, які можуть собі нараховувати, наприклад, топ-менеджери державних компаній – у вигляді бонусів, премій тощо", – підкреслив він.

Експерт навів у приклад зарплати чиновників у США. За його словами, там "є дуже чітка матриця – таблиця 15 на 15 квадратів".

"Кожен чиновник може пройти на своїй посаді 15 рівнів залежно від зростання своєї кваліфікації, лояльності, особистих досягнень. Крім того, він ще може підніматися кар'єрними сходами, і цих сходинок у кар'єрних сходах теж може бути приблизно 15. Виходить, що перебуваючи на своїй посаді, але показуючи лояльність, показуючи гарні результати праці, чиновник може збільшити свою зарплату, наприклад, від 25 до 75 тис. доларів на рік. А якщо він буде ще і підніматися кар'єрними сходами на ці 15 сходинок, то його зарплата може вирости від 25 до 170 тис. доларів на рік – це приблизно заробітна плата міністра фінансів США", – розповів Кущ.

За словами фінансиста, в Україні заробітки держслужбовців повинні формуватися за чіткою матрицею, високу зарплату чиновник має заслужити реальними результатами своєї праці.

"Повинна бути обов'язково обмежена верхня планка виплат державним чиновникам та працівникам державних підприємств. Цей обмежувач повинен складати 10-кратний розмір середньої зарплати по країні. Якщо в Україні середня зарплата 12 тис. грн, то державний чиновник або працівник державної компанії на місяць не може отримувати більше 120 тис. грн з урахуванням всіх преміальних, доплат, бонусів", – зазначив він.

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