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20 листопада • оновлено в 11:52
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Як у хвацькі 90-і: окупанти влаштували кримчанам жорсткий терор

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В анексованому Криму окупанти масово принижують місцевих жителів і всіляко псують їм життя. Зокрема у Севастополі утворилася так звана мафія від уряду, яка грабує підприємців.

Подібний випадок був описаний в одному із місцевих пабліків. "Спостерігали картину на Шевченківському ринку. Банда таджиків на двох газелях із двома росіянами на чолі приїхали і били овочевиків, зіпсували товар..." – пишуть очевидці.

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На ринки у Криму повернулася "мафія"

На ринки у Криму повернулася "мафія"

"Крим.Реалії"

За їхніми словами, потім решту продуктів вони повантажили і забрали з собою.

Як пише у своєму Twitter блогер "Кримський бандерівець", окупанти продовжують принижувати жителів Севастополя. "Схоже, що після ринку пасажирських перевезень окупанти сповнені рішучості підім'яти під себе і торгівлю", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму окупанти залякували і били людей, які займалися дрібною торгівлею, щоб заробити на життя.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какая муйня...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В 2014 крымские бараны хором орали за то, чтобы кaцaпьe превратило Крым ва мясокомбинат. Теперь пусть радуются. Когда с них шкуру снимают
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Сей бред у кокёлов новыной зовётся)))
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