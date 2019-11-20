Як у хвацькі 90-і: окупанти влаштували кримчанам жорсткий терор

В анексованому Криму окупанти масово принижують місцевих жителів і всіляко псують їм життя. Зокрема у Севастополі утворилася так звана мафія від уряду, яка грабує підприємців.

Подібний випадок був описаний в одному із місцевих пабліків. "Спостерігали картину на Шевченківському ринку. Банда таджиків на двох газелях із двома росіянами на чолі приїхали і били овочевиків, зіпсували товар..." – пишуть очевидці.

На ринки у Криму повернулася "мафія" "Крим.Реалії"

За їхніми словами, потім решту продуктів вони повантажили і забрали з собою.

Як пише у своєму Twitter блогер "Кримський бандерівець", окупанти продовжують принижувати жителів Севастополя. "Схоже, що після ринку пасажирських перевезень окупанти сповнені рішучості підім'яти під себе і торгівлю", – резюмував він.

Крым. Оккупанты продолжают гнобить жителей Севастополя, которые от покращення сводят концы с концами. Похоже, что после рынка пассажирских перевозок оккупанты полны решимости подмять под себя и торговлю. pic.twitter.com/RCpwpqcyCa — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму окупанти залякували і били людей, які займалися дрібною торгівлею, щоб заробити на життя.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!