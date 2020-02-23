У зв'язку з появою в Україні фальшивих доларів економіст Євген Невмержицький закликав купувати валюту тільки в банках або офіційних обмінниках і уважно перевіряти кожну купюру.

В ефірі ObozTV економіст розповів, як розпізнати фальшиві долари та що робити, якщо підробка вже опинилася на руках.

Якщо мова йде про велику суму грошей, Невмержицький порадив придбати чи взяти в оренду спеціальний пристрій – детектор для перевірки банкнот ультрафіолетовим світлом.

"Щоправда, у сучасних високоякісних підробок теж є певне випромінювання. Вони імітують майже всі захисні якості справжньої купюри. Але точно зімітувати неможливо. Наприклад, у випромінюванні немає червоних і синіх ворсинок, а тільки коричневі. За цією ознакою можна визначити, що ви маєте справу з підробкою", – пояснив він.

За його словами, підробляють і водяні знаки. Але на "фальшивках" вони імітуються за допомогою фарби, а в справжніх купюрах їх вдавлюють або вплітають безпосередньо в папір.

Головне ж правило – необхідно бути вкрай уважним. Економіст зазначив, що невідповідність характерними ознаками видає навіть найякіснішу підробку.

"Там близько 7 яскраво виражених ознак, які зможе визначити навіть нефахова людина, якщо вона хоча б один раз подивилася і прочитала, як вони виглядають. Головне – увага і відповідальне ставлення. Треба кожну купюру переглядати", – наголосив Невмержицький.

Також експерт порекомендував під час обміну чи купівлі валюти користуватися виключно послугами банків та офіційних обмінних пунктів.

"Звичайно, не варто користуватися послугами приватних осіб. Будь-який такий варіант покупки чи обміну готівкових доларів – дуже високий ризик придбати підроблену купюру", – додав він.

Втім, на думку Невмержицького, навіть в банку чи обміннику не можна на всі 100% гарантувати, що не попадеться "фальшивка". Якщо таке станеться, потрібно повернутися до пункту, де були придбані долари, і написати відповідну заяву.

"Не намагайтеся продати цю купюру. Якщо ви знаєте, що вона підроблена – тобто вас обдурили, і ви хочете поступити так само – не можна так робити. Це кримінальний злочин. Вам потрібно йти в той пункт, офіційно писати заяву і вирішувати питання. Вам повернуть, обміняють на справжні купюри. Не варто гратися із законом", – резюмував економіст.

Він попередив, що підробляти можуть долари як старого зразка, так і нового.

Підробляти можуть долари як старого зразка, так і нового ehsaaan.com

Раніше читачі OBOZREVATEL повідомили про те, що в Україні поширюють фальшиві купюри номіналом в 100 доларів. Причому зовні банкноти практично не відрізняються від справжніх.

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