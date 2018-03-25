"Як Путін з Кримом": Портников розбив у пух і прах бізнес-модель Ryanаir

Український журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що ірландський лоукостер Ryanаir займеться в країні знищенням конкурентів, і угорська авіакомпанія WizzAir має всі шанси програти.

"Залишається тільки дивуватися вмінню українців перетворювати на фетиш все, із чим вони стикаються. Саакашвілі, Савченко, Нова пошта - що хочете. Ніщо й ніхто не підлягає критичному оцінюванню, все сприймається виключно у чорному чи білому кольорах, той, хто бачить світ інакше - ворог. Тепер от новий фетиш - Ryanair. Влада, яка звикла використовувати цю схильність населення до фетишизації, створює із звичайної господарської домовленості карнавал, населення радісно аплодує і чекає на дешеві квитки, всі є щасливими, ура", - написав Портников на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що такі гіганти, як Ryanair, діють виключно в своїх інтересах, що є логічним.

"Для того, щоб в цьому переконатися, достатньо порівняти попередні наміри компанії із теперішніми. Під час попередньої спроби зайти на український ринок ірландці вімагали пільг і збиралися стати компанією "пивного туризму", як це вже відбулося з ними у більшості міст центральної Європи. І це точно було не для українців, а для класичних пасажирів лоукоста з Британських островів. Не вдалося", - нагадав журналіст.

За його словами, тепер компанія вибрала іншу, більш агресивну бізнес-модель.

"Тепер "пивний туризм" у вигляді небагатьох рейсів з Лондона і Дубліну супроводжує модель "таксі для гастарбайтерів" - саме тому маршрутна сітка Ryanair накладена на маршрутну сітку Wizzair (рейс до Барселони - вітання ще одному конкуренту, Vueling, щоб і влітку не ліз). Таким чином, Ryanair в Україні займається тим, чим він зараз агресивно займається в Європі - знищенням конкурентів. І, як на мене, Wizzair тут має всі шанси програти - і піти не тільки з польського напрямку. А далі вже Ryanair запропонує нам справжні конкурентні ціни", - спрогнозував Портников.

Він підкреслив, що не буде підозрювати директора Ryanair Майкла О'Лірі в змові з олігархом Ігорем Коломойським, якому належить частина української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

"Що для Ryanair, яка вже знищує Люфтганзу, якась там маленька провінційна авіакомпанія? А ось знищення лоукостів-конкурентів - свята справа. Адже підрив бізнесу конкурента в окремій, хай і поки що не дуже перспективній державі - це удар по його інтересах в світі. Тим більш коли можна нокаутувати під оплески самої цієї держави - яка це насолода! І з цієї точки зору Лірі з його "таксі для гастарбайтерів" - це як Путін з Кримом. Хлопці завойовують цей світ нахабно і агресивно, а ми віримо, що їхні інтереси зосереджені на нашій бідній країні", - резюмував журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", WizzAir оголосила розпродаж на квитки по п'яти напрямках після звістки про те, що Ryanair заходить в Україну.