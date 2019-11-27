Як продаватимуть землю в Україні: "слуги народу" висунули нову ідею

Депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" внесли поправки до законопроєкту про скасування мораторію на ринок землі в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зокрема, поправки стосуються семирічного обмеження на перепродаж землі в Україні.

"Якщо обмежити перепродаж землі на сім років – а саме такий мінімальний термін договору оренди, – я вважаю, що купуватимуть землю тільки ті, хто збирається на ній працювати. І ми не створимо інститут рантьє, який потім диктуватиме умови нашим аграріям", – заявив автор даної поправки до законопроєкту про ринок землі, депутат Микола Тищенко.

При цьому нардеп запропонував також передбачити декларування походження коштів для купівлі землі. Як пояснив депутат від "Слуги народу" Павло Халімон, йдеться про переведення платежів за купівлю землі у безготівкову форму.

На його думку, обсяг концентрації землі у законопроєкті не слід змінювати, оскільки занадто низькі вимоги до концентрації спричинять тіньові схеми. Також він стверджує, що вважає за доцільне замість обмежень перепродажу встановити податкові ставки, які зробили б перепродаж економічно невигідним.

"В Україні ПДФО становить 18%, військовий збір – 1,5%. Якщо людина захоче провести відчуження землі протягом перших трьох років, то я вважаю справедливим заплатити в такому випадку ПДФО і військовий збір. Таким чином ми уникаємо маніпуляцій і спекуляцій. Якщо ж новий власник захоче перепродати землю протягом 3-5 років після її купівлі, слід було б встановити ставку загального податку у 9%, після п'яти років – 5%", – заявив він.

Поправку, яка обмежує економічне обґрунтування для перепродажу землі, запропонував також нардеп зі "Слуги народу" Вадим Струневич, який запропонував обмежити первинну здачу в оренду земельної ділянки після її придбання. "Ділянка має бути придбана для подальшого опрацювання аграріями", – наголосив він.

Зі свого боку депутат від провладної більшості Анатолій Остапенко вказав на необхідність законодавчого обмеження зміни статусу земель сільгосппризначення, про що він вказав у своїх поправках до законопроєкту.

"Земля має використовуватися виключно у цільовому призначенні. Ми повинні закрити у законі питання зміни цільового призначення землі. Земля – для аграріїв, а не для забудовників", – заявив Остапенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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