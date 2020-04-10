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10 квітня • оновлено в 18:13
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Як працюватимуть на Великдень "Нова пошта" та банки: з'явився графік

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Став відомий графік роботи в Україні відділень "Нової пошти" і банків протягом Великодніх свят.

Згідно з повідомленням центрального офісу "Нової пошти", 18 квітня все відділення компанії і кур'єрська служба доставки будуть функціонувати за звичайним графіком суботи. Тобто з 9:00 і до 18:00. На Великдень, 19 квітня 2020 року, у компанії "Нова пошта" – вихідний. Не працюватимуть ні відділення, ні адресна доставка.

Як працюватимуть на Великдень "Нова пошта" та банки: з'явився графік

"У понеділок, 20 квітня – все служби логістичного оператора будуть функціонувати по суботньому графіку з 9:00 до18: 00", - розповіли у компанії.

У свою чергу, Національний банк України також оприлюднив графік вихідних днів у банківській системі. Згідно з наданою інформацією – 20 березня буде вихідним.

"Банківська система у 2020 році буде працювати згідно загального графіка святкових і вихідних днів в Україні", - уточнили в НБУ.

Як працюватимуть на Великдень "Нова пошта" та банки: з'явився графік

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Тема
Великдень
Місце
Україна
Теги
національний банк України банк Нова пошта свято
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