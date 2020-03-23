Як працюватимуть банки в Україні під час карантину: в НБУ дали пояснення

В Україні банки в умовах введеного карантину повинні здійснювати безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування і контакт-центрів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України.

Також в НБУ заявили, що банки повинні підкріпити банкомати готівкою, щоб клієнти завжди могли зняти гроші. При цьому нагадали, що зараз варто мінімізувати контакти з готівкою, яка потенційно може бути носієм вірусу.

Що буде з українськими банками в умовах карантину

"Щоб не наражати працівників і клієнтів банків на небезпеку, банки повинні максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн канали. З цією ж метою банки можуть самостійно визначати і змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій в конкретних відділеннях з урахуванням ситуації і навантаження. Наприклад, закривати неключові відділення, скорочувати час роботи відділень, встановлювати різний час для обслуговування людей похилого віку та інших клієнтів тощо", - повідомив регулятор.

Однак, підкреслюється, банки повинні забезпечити роботу "опорних" відділень в "спальних" районах міст, щоб клієнти за необхідності могли отримати необхідні фінансові послуги, не здійснюючи подорожі через півміста. У приміщеннях таких відділень повинні бути передбачені технологічні перерви для провітрювання, дезінфекції та вологого прибирання, а працівники повинні бути забезпечені засобами особистого захисту.

"Банкам на законодавчому рівні на період карантину заборонено нараховувати і стягувати неустойки (штрафи, пені або будь-які інші обов'язкові платежі) за несвоєчасне здійснення платежів за споживчими кредитами, а також підвищувати відсоткову ставку за споживчими кредитами. Банки повинні інформувати про це клієнтів", - відзначили в центробанку.

Якщо у клієнта будуть симптоми захворювання на коронавірусну інфекцію, то банки можуть відмовити йому в обслуговуванні. Для цього фінустанови можуть встановити на вході спеціальні дистанційні пристрої для вимірювання температури тіла клієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку до 10% річних з 13 березня 2020 року.

Також в НБУ відзначали, що 30 найбільших українських банків без потрясінь переживуть погіршення економічної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу і карантином.

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