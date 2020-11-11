Як повернути втрачені через шахраїв на "Форекс" кошти: названо головну умову

Шанси повернути свої гроші у тих українців, які постраждали від дій недобросовісних брокерів на біржі "Форекс", є. Головне – не робити нічого до консультації з юристами.

Таку пораду у коментарі OBOZREVATEL дав постраждалим від фінансових шахраїв українцям голова новоствореної громадської організації "Центр фінансової безпеки" Юрій Гнатишин.

За словами громадського діяча, спільних для всіх рекомендацій, як діяти жертвам фінансових махінацій, наразі не може дати ніхто. Адже план дій у кожному конкретному випадку для кожної конкретної людини буде іншим. А от єдине для всіх застереження таки існує.

"Головне – краще не вчиняти жодних дій. Тому що кожна неправильна дія може обернутися проти постраждалої людини. Наприклад, ви почали систематично втрачати гроші у недобросовісного брокера, або на балансі вашого торгового рахунку вони є, але вам не дають змоги їх вивести. Ви розпочали висвітлення своєї проблеми та активне поширення негативної інформації про компанію в мережі інтернет. Буквально через декілька годин або добу після таких дій, ви заходите на свій рахунок – і бачите, що у вас гроші просто списали. Вони пропали! Або взагалі не маєте доступу до свого торгового рахунку", – застеріг Гнатишин.

За словами засновника ГО "Центр фінансової безпеки", головне – вчасно отримати фахову юридичну консультацію – і вже разом з правозахисником скласти виграшну стратегію для конкретного випадку.

"Якщо маєте свого юриста – можете звернутися до нього. Не маєте? Звертайтеся до нашої громадської організації. У нас вже є юристи, які спеціалізуються винятково на цій фінансовій сфері, вони вже готові працювати – і вони безкоштовно проконсультують і допоможуть будь-кому, хто постраждав від фінансових махінацій і звернувся до нас за допомогою", – наголосив Юрій.

Він підкреслив: консультації в ГО "Центр фінансової безпеки" – повністю безкоштовні. Адже окрім прагнення допомогти постраждалим від афер на біржі "Форекс" засновники організації прагнуть ще й зупинити подібний вид шахрайств, який заганяє українців у боргові ями. Тож наразі у "Центрі фінансової безпеки" збирають дані, які допоможуть оцінити реальний стан проблеми та масштаби шахрайських схем.

"Ми наразі збираємо інформацію, які саме з брокерів, що працюють на ринку, є недобросовісними. Звісно, одного звернення явно буде недостатньо, аби зробити висновок: ця компанія – недобросовісна. Але якщо звернень буде багато, це допоможе виявляти таких недобросовісних брокерів, показувати їх у ЗМІ і боротися з ними у правовому полі. Тому інформація для нас зараз – це дуже важливо. І ми запрошуємо до співпраці свідків незаконних дій таких компаній або людей, які від таких дій постраждали. Це перший етап розвитку нашої організації – збір інформації", – пояснив Гнатишин.

За його словами, звернення у ГО від постраждалих українців наразі приймають будь-якими зручними для них каналами – і за телефоном, і через месенджери у соцмережах, і через електронну пошту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні-червні зафіксовано 47 500 випадків шахрайства з платіжними картами і банківськими рахунками на загальну суму 86,4 млн грн, а за перше півріччя 2019 року було зафіксовано 34 700 таких випадків на загальну суму 72,6 млн грн.