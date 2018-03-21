Як подорожчає "великодній кошик": озвучені цифри

Ціна на продукти, які входять до складу "великоднього кошика" виростуть на 34,2% порівняно з 2017 роком.

Орієнтовна вартість такого набору продуктів на початку березня становила 506 грн, повідомляє прес-служба Інституту аграрної економіки.

Як зазначає директор інституту академіка НААН Юрій Лупенко, в поточному році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль обійдуться українцям на 129 грн - тобто на третину (+ 34,2 %) - дорожче, ніж в минулому році. Тоді мінімальний набір продуктів коштував 377 грн.

Вартість основної складової святкової корзини - паски домашньої випічки - складе близько 80 грн за 1 кілограм.

У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, оскільки її ціна залежить від інгредієнтів випічки і її обробки.

Також Лупенко вважає, що зростання вартості паски обумовлене подорожчанням молока, вершкового масла, яєць і родзинок і збільшенням вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств.

Найдорожчими складовими святкового кошика в 2018 році традиційно будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кілограма) - 102 грн (190-216 грн/кг) і буженина (0,5 кілограма) - 94 грн з розрахунку 177-200 грн/кг.

Відзначається, що порівняно з 2017 роком вартість буженини збільшилася у середньому по Україні майже на 38,2%, а домашньої ковбаси - на 41,7%. Сало (0,5 кілограма) обійдеться в 35 гривень з розрахунку 63-105 гривень за 1 кілограм. За словами директора інституту, серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир - 118-157 грн / кг і вершкове масло - 111 - 173 грн/кг.

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 штук) - 27 грн і хрін (250 грам) - 12 грн, ціна на який залишилася на рівні минулого року - 9-14 гривень. При наповненні великоднього кошика іншими, неосновними складовими - помідори, огірки, яблука, червоне вино - її вартість виросте до 660 грн, що на 140 грн, або на 26,9% більше вартості кошика такого ж складу в 2017 році.

Крім того, експерт вважає, що таке зростання цін обумовлене порівняно раннім Великоднем, коли ціни на сезонні овочі знаходяться ще на високому рівні.

Як повідомляв "Обозреватель", навесні в Україні очікується подальше зростання цін на всі категорії продуктів. За прогнозами експертів, щомісяця ми будемо бачити збільшення у ціні близько 10-12%.