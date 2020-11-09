Байден переміг на виборах США: що тепер буде з гривнею

Для української гривні перемога демократа Джо Байдена на виборах президента США може стати свого роду підтримкою.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. Він вважає, що від нової адміністрації США ніхто не буде чекати радикальних і агресивних змін у зовнішній політиці.

"Стимули його адміністрації можуть дати потужну фінансову підтримку ринкам, що розвиваються, оскільки ніхто не буде чекати радикальних агресивних змін у зовнішній політиці США найближчим часом. Значить – захисні активи будуть менш цікаві, а активи країн навпаки більш привабливими, тому що довго є недооціненими. Але, це все буде актуальним як тільки ми отримаємо остаточне рішення США визнати результати голосування", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні після вихідних почав дешевшати і встановився на позначці 28,13 грн. Американська валюта впала в ціні на 23 копійки.

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден оголосив про свою перемогу на виборах в США 7 листопада.