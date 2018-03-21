Як отримати високу пенсію в Україні за новими правилами

В Україні максимальний розмір пенсії становить 13,7 тис. грн. За чинною формулою розрахунку таку пенсію можуть отримати українці з 35 роками стажу і зарплатою більше ніж у 7 разів вище за середню по країні. При цьому за кожен рік понад норму стажу покладається доплата, тому для високої пенсії доведеться працювати довше 35 років.

Як говориться в матеріалі "Обозревателя", обмеження щодо максимального розміру пенсії становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Ця цифра збільшується з кожним роком. Пенсія пересічного українця залежить всього від трьох чинників - середньої зарплати по країні, власної зарплати і стажу. На високу пенсію (понад 10 тис. грн) наразі можуть претендувати українці, які, наприклад, відпрацювали 50 років і заробляли близько 27 тис. грн.

До слова, середню пенсію вище 13,7 тис. грн в Україні отримують в основному судді. Їхній середній розмір "допомоги" складає близько 25 тис. грн. Експерт у сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова зазначає: один із варіантів збільшити свою пенсію: взяти участь у приватному накопичувальному фонді. Тоді при досягненні пенсійного віку можна буде отримувати відразу дві виплати. Правда, ніхто не може гарантувати, що через 20 років приватний фонд не закриється, додає старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" писав про те, хто ризикує залишитися без пенсій в Україні.