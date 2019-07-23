Як отримати підвищення: експерти дали головні поради

Бізнес-кореспондент Джеймі Робертсон заявив, що є низка хороших способів просити про підвищення зарплати.

"Вам потрібно просити більше – а це означає, що вам доведеться вести переговори з людиною, яка платить вам зарплату. Це лякає багатьох людей. Однак насправді боятися не варто", – пише він для BBC.

Головне, за його словами, дослідити ринок: потрібні серйозні причини для підвищення зарплати – досягнуті цілі продажів, підписані контракти, виконані завдання тощо.

"Зайдіть на сайт порівняння заробітної плати або поговоріть з агенцією з підбору персоналу або з відділом кадрів у вас на роботі, щоб дізнатися, якою саме має бути платня за вашу роботу… Пам'ятайте, що той, хто вирішує, скільки вам платити, може знати на диво мало про те, що саме ви робите – особливо у великій організації", – наголосив Робертсон.

Крім того, важливо обрати правильний час. Наприклад, після успішного завершення проекту.

Також необхідно бути впевненим. Експерти радять працівникам під час розмови сидіти прямо і дивитись шефові у вічі.

"Ключовою у цій розмові є довіра, тому говоріть повільно і розважливо і використовуйте мову жестів, щоб акцентувати те, про що говорите, якщо вам це притаманно", – йдеться у повідомленні.

Важливо вибрати правильний час, наприклад, після успішного завершення проекту Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень.

Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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