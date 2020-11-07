Як отримати лікарняні виплати в Україні: покрокова інструкція

В Україні фінансування лікарняних виплат здійснює Фонд соціального страхування. Для цього потрібно звернутися туди зі спеціальною заявою-розрахунком.

Як повідомляється на сторінці ФССУ у Facebook, від терміну подачі заяви залежить дата фінансування матеріального забезпечення.

Порядок отримання матеріального забезпечення від Фонду:

Отриманий у лікарні листок непрацездатності працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера. Він визначає страховий стаж застрахованої особи та кількість днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення. Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації – вони ухвалюють рішення щодо надання матеріального забезпечення. Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду. Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду, після чого здійснюється перерахування коштів на спеціальний рахунок прохача допомоги. Дізнатись, чи вже перераховано Фондом кошти, застраховані особи можуть у телеграм-каналі ФССУ за тегом #фінансування_страхувальників, де щоденно оновлюється інформація про стан фінансування заяв-розрахунків. Виплата роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

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