Як отримати допомогу українцям, які пішли у відпустку за свій рахунок: інструкція

В Україні офіційно оформлені співробітники малих і середній підприємств, які залишилися без роботи і доходу під час карантину, можуть отримати грошову допомогу від держави.

Про це заявили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, передає Delo.ua.

Зокрема, вводиться поняття часткового безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановлених Кабінетом міністрів для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу. Допомога по частковому безробіттю надаватиметься роботодавцям, які відносяться до суб'єктів малого та середнього підприємництва. Щоб отримати цю допомогу потрібно звернутися до Центру зайнятості за місцем реєстрації підприємства, як платника єдиного внеску.

При цьому необхідно подати наступні документи:

заяву в довільній формі;

копію наказу з зазначенням дати початку зупинки (скорочення) виробництва та переліком карантинних заходів;

відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудові відносини.

Як відомо, 30 березня Верховна Рада прийняла закон про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, в рамках якого були прийняті норми про підтримку малого і середнього бізнесу на період карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавируса.

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