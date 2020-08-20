Як отримати допомогу з безробіття та хто не має на неї права: покрокова інструкція

Як стати на облік у центрі зайнятості. "Знай"

Українці можуть звернутися по допомогу з безробіття в центри зайнятості, які відновили особистий прийом громадян (крім "червоних" зон епідемічної небезпеки). З собою потрібно мати низку документів.

Як повідомляється на сайті Державного центру зайнятості, більшість відділень, розміщених у “зеленій” зоні рівня епідемічної небезпеки, повертається до звичного режиму роботи та відновлює особистий прийом безробітних.

Зареєструватися можна в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання.

Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості. Зараз же заяви можна заповнити під час особистого відвідування центру.

Які документи ще необхідні:

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

облікова картка платника податків;

трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості);

диплом або інший документ про освіту та військовий квиток (у разі потреби).

Українцям до 35 років без страхового стажу буде призначено допомогу з безробіття в мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після його закінчення — 1 тис. грн, після цього — 650 грн) строком на 180 календарних днів.

“Якщо ж людина старша від 35 років і вона не має страхового стажу, то, згідно з чинним законодавством, така людина не має права на виплату допомоги з безробіття”, — додається в повідомленні.

У разі втрати трудової книжки людині необхідно подати дублікат трудової книжки або ж довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує періоди зайнятості. Трудова книжка має надаватися не тільки під час реєстрації як безробітного, а й під час кожного відвідування центру зайнятості.

Розмір допомоги з безробіття визначається у відсотках до середньої заробітної плати, залежно від страхового стажу:

до 2 років – 50%;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Допомога виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100%; протягом наступних 90 календарних днів – 80%; надалі – 70%.

Станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців. Це на 77% більше, ніж на цю ж дату минулого року – 276 тисяч.

Виплати встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше від розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.

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