Як нова революція змінить життя українців: провідні економісти спрогнозували майбутнє

На порозі Четверта промислова революція. Нові технології, цифровизація і роботизація проникнуть в усі сфери життя людини. З такими прогнозами погоджуються провідні економісти по всьому світу. ООН у своїй доповіді звернулася до держав з порадою прорахувати вплив нових технологій на економіки їхніх країн і вжити заходів для пом'якшення наслідків. Нова промислова революція з одного боку дасть різкий поштовх для розвитку економіки, а з іншого - позбавить мільйони співробітників робочих місць.

OBOZREVATEL вивчив звіт Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) і з'ясував, як життя українців може зміниться в майбутньому.

Сценарій №1. Технології перемагають

Автоматизація, хмарні технології, робототехніка проникли в повсякденне життя кожної людини, кількість робочих місць різко скоротилася, а країни з розвиненою економікою надають своїм громадянам "безумовний базовий дохід". Таке майбутнє експерти ВЕФ описали в першому сценарії розвитку виробництва. Варто зазначити: серед провідних світових економістів ідея базового доходу користується популярністю. Більше того, в деяких розвинених країнах Європи таку концепцію вже намагаються втілити у життя.

Безумовний дохід - гроші, які уряд платить кожному громадянину. Отримані кошти дозволяють безбідно жити і не працювати. До слова, для України безумовний дохід для кожного звучить нереалістично, але в деяких країнах таке нововведення стає звичайною практикою. Наприклад, вже зараз у рамках експерименту базовий дохід впроваджують у Фінляндії.

Експерти Всесвітнього економічного форуму у своїй доповіді пояснюють: ручну роботу практично повністю замінять роботи, нові технології дозволять прискорити економічне зростання. З огляду на те, що кількість робочих місць значно скоротиться, базовий дохід - можливість зняти соціальну напругу в суспільстві. Уже зараз противники нової промислової революції говорять про те, що більшість людей може залишитися без роботи і бідувати, в той час як великий бізнес не тільки заощадить на робочій силі, але і отримуватиме надприбуток. Ідея базового доходу, яку ще у XVI столітті описав Томас Мор, цю проблему вирішує.

ВЕФ

Згідно з першим сценарієм, люди зможуть вибирати: чи буде їхня дитина ходити до школи, чи вчитися за допомогою віртуальних технологій, не виходячи з дому. Офісних та громадських будівель стане менше: частина шкіл закриється, кількість "білих комірців" різко скоротиться.

"В економіці, яка в першу чергу працює на автоматизації, люди проводитимуть більше часу вдома, збільшуючи попит на житлові активи", - йдеться у прогнозі ВЕФ. З'явиться час для дозвілля і подорожей, тому в містах активно розвиватиметься транспортна інфраструктура.

Сценарій №2. Корпорації керують світом

Нова фінансова криза за своїми масштабами багаторазово перевершить спад економіки у 2007-2008 роках, а уряди опиняться у боргових ямах, йдеться у другому сценарії розвитку. І в той час, як влада втрачатиме позиції, великий бізнес поступово перебере на себе функції, які раніше були властиві лише державі (базова безкоштовна освіта, розвиток соціальної інфраструктури).

Новий глобальний виклик - кіберзлочинність. Побоюючись зломів, обмінюватися інформацію будуть лише у закритих системах без доступу до загальної мережі, що обмежить глобальну співпрацю. Економічне зростання поступово відновиться, проте ставлення до грошей зміниться. "Новий прибуток стимулює широке прийняття ощадливих принципів", - йдеться у сценарії. Природні ресурси стануть дефіцитними, некваліфіковані робітники втратять свої місця.

ВЕФ

Більшість будівельних робіт відбувається на заводі-виробнику, який поєднує звичайні технології виробництва з тривимірним друком.

До слова, значне зростання впливу соціально відповідального бізнесу на країни в одному з прогнозів розвитку ринку праці також передбачили аналітики PwC. У своєму прогнозі вони стверджують, що кар'єра у великій компанії визначатиме соціальне і матеріальне становище у суспільстві. Більше того, у корпораціях оцінюватимуть і відслідковуватимуть фізичний стан своїх працівників. "Роботодавець розділяє еліту та інших працівників; компанії беруть на себе функції, які раніше виконувалися державою - від освіти дітей і турботи про літніх людей до охорони здоров'я", - описують у PwC один зі сценаріїв майбутнього.

Сценарій №3. Зелений

Передові країни створюють Об'єднані стійкі нації (ОСН), йдеться у третьому прогнозі економістів ВЕФ. Головні завдання - скоротити виснаження природних ресурсів, зупинити зміну клімату. Нові тенденції підштовхують розвиток промисловості в іншому напрямку: нешкідливі матеріали, мінімальний вплив на екологію. Тих, хто продовжує використовувати шкідливе виробництво, зобов'язують платити високі податки.

Головний тренд - економія. Інтернет-платформи дозволяють людям ділитися житлом, транспортними засобами. З одного боку, скоротиться споживання, а з іншого - економіки багатьох країн увійдуть у тривалий період стагнації.

"Попит скорочується для нових комерційних, офісних і промислових будівель після значного скорочення споживання і промислової діяльності. У міру збільшення місцевого виробництва потреба у вантажних перевезеннях знижується, скорочуючи будівництво нової вантажної інфраструктури", - йдеться у сценарії. З'являються нові професії - інженери з ресурсоефективності, фахівці зі сталого розвитку. До слова, як розповіли OBOZREVATEL в Інституті демографії та соціальних досліджень при Національній академії наук, в Україні також користуватимуться попитом спеціальності, пов'язані з екологією та ефективним споживанням енергоресурсів.

Вже зараз сотні інженерів отримали дипломи енергоаудиторів, їхнє завдання - скоротити споживання електроенергії, газу, води на виробництвах та у житлових будинках. Природні ресурси вичерпуються, їхня вартість зростає. Це призводить до необхідності жорстко регулювати споживання та економити.

Жоден з описаних сценаріїв, зазначають в доповіді ВЕФ, не можна сприймати як чіткий прогноз майбутнього. Найімовірніше, в майбутньому можна буде зіткнутися з нововведеннями, описаними в кожному зі сценаріїв.