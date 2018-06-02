"Як наркомани на голці": українців розкритикували за любов до субсидій

Величезна кількість субсидіантів в Україні призвела до того, що мало не половина населення наразі не готова від них відмовитися, а рівень витрат на них обчислюється десятками мільярдів з державного бюджету.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт в сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова.

"Я б сказала, що у нас домогосподарства сидять на субсидіарній голці, як наркомани сидять на якомусь наркотику. Чому я так кажу? 46% домогосподарств отримують субсидію. Це 6,8 млн. домогосподарств. В Європі цей показник 2-3% від загальної кількості. Це означає, що майже половина домогосподарств субсидує другу половину", - зазначила вона.

За її словами, уряд весь час заявляв, що рівень субсидій буде зменшуватися, але поки від цієї практики не відмовляється.

"У цьому році, замість того щоб вона зменшувалася, ми будемо виплачувати 55 млрд грн. субсидій, в держбюджеті закладено 71 млрд. Це 7,2% від усіх витрат держбюджету. Уявіть, як би ми могли витратити ці гроші, якщо б не перекачували ці кошти між собою", - додала експерт.

Крім того, вона підтримала посилення контролю з боку держави за майновим станом одержувачів субсидій.

"Раніше контролювали, щоб не було витрат на 50 тисяч гривень. Тепер сказали, що не платитимуть субсидію тим, у кого квартира в 120 кв. м або будинок в 200 кв. м. Європейська практика така, що якщо у людини є квартира або будинок, то їй субсидії не надають, тому що це - актив. Якщо у тебе немає грошей на його утримання, то ти повинен його продати. В Японії високий рівень життя, але квартири маленькі. Можна сказати, що ми розбестили населення, фінансуючи такі речі. Уряд повинен сказати, що буде підтримувати тільки тих людей, хто за межею абсолютної бідності", - переконана Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що витрата ресурсу збільшується на 30%, якщо відсутній у одержувачів субсидій лічильник на воду і тепло.