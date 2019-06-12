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"Як людям в очі дивитися будете?" Окупантів присоромили через нову НП у Криму

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В окупованому Росією Криму місцеві жителі почали бити на сполох через можливий новий викид небезпечних речовин на заводі "Кримський Титан" в Армянську.

Користувачі в мережі повідомляють про різні аномалії в місті. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

Вона опублікувала скріншоти з місцевих пабліків, де користувачі попереджають одне одного про ймовірну загрозу: "Чи помічали, що останнім часом знову почало смердіти кислотою і гойдалки липкі. Схоже, в кислоті", "Так, є. І висип у дитини".

Також, судячи з інших скріншотів, на підприємстві є проблеми з виплатою зарплати.

"Кримський Титан"

"Кримський Титан"

Крим.Реалії

"Армянськ — місто-стабільність — Фірташ знову труїть людей кислотою і не платить зарплату на "Титані", — зазначила блогер.

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Водночас у місцевому пабліку написали: "Знову на заводі людям заробітну плату не дали, начальство знахабніло, завтра свято! А воно ще в депутати Армянської міськради зібралося балотуватися!!! Як людям в очі дивитися будете?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Армянську все почалося в ніч із 24 на 25 серпня 2018 року — жителі почали скаржитися на те, що їм важко дихати, сльозяться очі, з'явилися висипання і кашель. Багато-хто говорив, що в повітрі відчувається запах сірки. Всі металеві предмети в будинках і на вулицях покрилися іржею, а також липкою коричневою речовиною. Опало листя з дерев.

Джерелом катастрофи називають завод "Кримський титан", який належить українському олігарху Дмитру Фірташу. Спочатку люди підозрювали, що стався викид. Але більш імовірною є інша версія — спеціальні озера, куди скидаються кислотні відходи заводу, від посухи пересохли.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримКримський титансоцмережі
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Ой, какая неожиданность! Кто бы мог подумать?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ткачук Татьяна, как там речушка Рось?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ткачук Татьяна, в зеленом дерьме уже купалась? у Одессы.
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