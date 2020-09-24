Як Фукс втратив багатомільярдний бізнес у Росії: розслідування

Російський олігарх Павло Фукс побудував бізнес-імперію у Москві на нерухомості. Але по ньому вдарила криза 2008-2009 років, а також пішов головний партнер по вежі "Євразія" – Мухтар Аблязов.

Як йдеться у статті Forbes, через ці два чинники Фуксу довелося розпродати всі свої російські активи і переїхати в Україну.

"Як і по багатьох московських девелоперах по Фуксу вдарила криза 2008-2009 років. Але першим зіткнувся з проблемами партнер Фукса по вежі "Євразія" Мухтар Аблязов. На початку 2009 року казахстанський уряд націоналізував БТА Банк, який докапіталізували в кризу, а місцева генпрокуратура завела на Аблязова кримінальну справу за підозрою у привласненні і розтраті чужого майна. Ексміністр сховався від переслідування в Великобританії, звинувативши президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в захопленні його майна вартістю $10 млрд", – йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, добудовувати "Євразію" в "Москва-Сіті" Фуксу довелося самому. Він викупив частку БТА Банку в проєкті за $50 млн, але через фінансові проблеми будівництво хмарочоса, зведеного до 44-го поверху, було зупинено.

"У 2011 році Сбєрбанк зажадав від Фукса повернути кредит на 5 млрд рублів, виданий у 2008 році на будівництво "Євразії". Виплати близько $200 млн вимагав Альфа-банк – цей кредит Фукс взяв у 2008 році, щоб викупити понад 500 га землі на Істрі у Capital Group. Проблеми не обійшли стороною і вежу "Імперія". У 2012 році компанія-забудовник "Флейнер-Сіті" Фукса вийшла з договору пайового будівництва, за яким повинна була передати приміщення в будівлі офшору Filtrand Properties Гранкіна, який затримав фінансування проєкту. У відповідь Filtrand Properties звернулася в суд", – дізналися журналісти.

Відзначається, що борг Фукса перед Сбєрбанком у підсумку викупили структури мільярдера Сулеймана Керімова F13, він же незабаром став основним власником вежі "Євразія".

"З Альфа-банком вдалося підписати мирову угоду, за якою Фукс зобов'язався виплатити борг до кінця 2012 року. Для цього довелося продати землі на Істрі. Розгляд із Filtrand Properties Гранкіна також закінчився мировою угодою і до 2015 року Фукс продав свою частку в "Імперії" групі Solvers Олега Маліса. Тоді ж він вийшов із капіталу Совкомбанку і, позбувшись майже всіх активів, повернувся в Україну. Суму боргу, який йому довелося погашати через кризу, розпродаючи активи, Фукс оцінював у $650 млн", – пояснюється в статті.

Сьогодні вежею "Євразія", яку Фукс починав будувати з Мухтаром Аблязовим, володіє ВТБ.

"Але не всі колишні контрагенти Фукса згодні, що він розплатився з боргами. У 2014 році БТА Банк викупив казахстанський бізнесмен Кенес Ракішев. У 2018 році Високий суд Лондона зобов'язав MosCityGroup виплатити одній зі структур БТА Банку $55 млн. Як утворився цей борг? Домовившись у 2009 році викупити частку БТА Банку в проєкті "Євразії" за $50 млн, компанія Фукса виплатила лише $20 млн, а потім відмовилася переводити другий транш. Цим претензії не обмежуються. Казахські правоохоронці вважають Фукса відповідальним за виведення разом з Аблязовим грошей із БТА Банку і направили запит в Україну з проханням посприяти в допиті бізнесмена", – відзначає видання.

Як йдеться у статті, проблеми у Фукса є і через інші московські проєкти.

"Восени 2019-го Таганський суд Москви заочно заарештував бізнесмена – до того моменту він уже покинув Росію і жив в Україні. За версією слідчих, Фукс вивів із Росії половину з 14 млрд рублів, залучених на будівництво ЖК Sky House, який перетворився у результаті в довгобуд. На початку 2020 року на одному з судових засідань адвокат Фукса Сергій Шенкнехт відкидав звинувачення на адресу свого клієнта: "Всі витрати на забудову, а також обсяги робіт підтверджені документально, зокрема актами виконаних робіт. Павло Фукс вживав усіх заходів для завершення будівництва цього об'єкта, і на сьогодні він готовий на 98%", – йдеться у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями в мережу злили документи фінансової розвідки США. Виявилося, що найбільші світові банки проводили сумнівні операції на мільярди доларів. Гроші переводили терористам, чиновникам відправляли хабарі, а країнам і підприємцям допомагали уникати від санкцій. У скандалі замішаний і Павло Фукс.