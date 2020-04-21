Як економіка України постраждає через коронавірус: Верланов оцінив новий бюджет

В Україні, як і в інших країнах, дефіцит бюджету зріс до 7,5% у зв'язку з карантином, введеному через спалах коронавірусу.

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Про це розповів глава Державної податкової служби України (ДПС) Сергій Верланов у інтерв'ю НВ.ua.

За його словами, дефіцит бюджету – це підсумкова цифра про доходи, яка закладається у зв'язку з переглядом ВВП, в цей раз через пандемію і світову кризу.

"Якщо ви подивитеся прогнози щодо падіння ВВП різних країн, ми бачимо, ось Словаччина – 6,1%. У Словаччині дуже сильна економіка, й Україна певний період часу дивилася на Словаччину як на модель, за якою можна піти. Це великі підприємства, на яких зайнята велика кількість людей, які стають точками зростання. Це цікава, досить сильна європейська економічна модель, і по ній – мінус 6,1%. Тому, звичайно, це світова проблема", - розповів глава ДПС.

Сергій Верланов

Коментуючи доходи до держбюджету, які стосуються податкової, Верланов назвав їх реалістичними, і заявив, що його відомство впорається з поставленими завданнями.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Верховна Рада 249 голосами ухвалила вольове рішення пристосуватися до нових умов – світової економічної кризи та введеного карантину. Нові цифри розробили з урахуванням скорочення ВВП на 3,9%, падінням доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету. Президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав зміни до бюджету.