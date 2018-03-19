Як будуть підвищувати пенсії військовим в Україні: терміни та умови

Підвищення пенсій військовослужбовцям відбудеться у три етапи, при цьому розмір "надбавки" прив'яжуть до діючих розмірів грошового забезпечення військовослужбовців з аналогічними званнями.

Як пояснює "Обозревателю" експерт Реанімаційного пакета реформ Галина Третьякова, за чинною методологією уряду на підвищення військових пенсій знадобиться близько 10 млрд грн. Практично всіх українців вирівняли в пенсійних правах, їхні пенсії визначаються за загальною формулою. При цьому військовим пенсіонерам залишили "старі" формули. Так, якщо є 20 років стажу, військовослужбовець на пенсії має право на 50% від своєї зарплати, співробітник поліції - на 55%. За кожен рік стажу понад 20 років пенсія збільшується на 3%. При цьому пенсія не може бути нижчою за мінімальну і вище 70% від зарплати.

Чим старіше військовий пенсіонер, тим сильніше "застаріла" його пенсія. Справа в тому, що заробітні плати зростають щороку, а ось пенсії піднімали непропорційно зростанню зарплат. Тепер же всім військовим пенсіонерам запропонували отримати довідки із зазначенням "сучасних" зарплат на посадах, які вони займали. За цими довідками і перерахують розмір виплат.

Підвищення розіб'ють на три етапи. У 2018-му військові отримають 50% від належного підвищення, в 2019-м - 25%, в 2020-му - ще 25%. Експерти сходяться на думці, що ситуація, при якій кожен пенсіонер сам бере довідку з місця своєї роботи для перерахування пенсії, створює корупційні ризики. Наприклад, якщо йдеться про поліцію, багато посад перейменували, в окремих службах інформація про стаж та розмір зарплат засекречена.

Раніше "Обозреватель" писав про те, кому в Україні підвищать пенсії в 2018-у.