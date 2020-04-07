Головна Новини
7 квітня • оновлено в 17:59
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Як буде змінений держбюджет через коронавірус: Шмигаль показав інфографіку

1.1т
Читати матеріал російською

Глава українського уряду Денис Шмигаль опублікував інфографіку, в якій зафіксовані показники оновленого через спалах коронавірусу держбюджету на 2020 рік.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Це першочергові кроки уряду у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції", - написав він.

Як буде змінений держбюджет через коронавірус: Шмигаль показав інфографіку

Згідно з наданими даними, в бюджеті з'явилася нова стаття витрат – Фонд боротьби з COVID-19. На його утримання планують виділити понад 97 млрд гривень. Також збільшать і фінансування і Пенсійного фонду – до 192 млрд гривень. При цьому витрати на будівництво, ремонт доріг будуть скорочені. Також скоротять і витрати на Міністерство розвитку економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL , затвердити поправки до держбюджету на позачерговому засіданні у понеділок, 30 березня, парламент не зміг через те, що зі змінами встигли ознайомитися не всі депутати, заявив Шмигаль.

30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
бюджет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги