Як буде змінений держбюджет через коронавірус: Шмигаль показав інфографіку

Глава українського уряду Денис Шмигаль опублікував інфографіку, в якій зафіксовані показники оновленого через спалах коронавірусу держбюджету на 2020 рік.

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"Це першочергові кроки уряду у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції", - написав він.

Згідно з наданими даними, в бюджеті з'явилася нова стаття витрат – Фонд боротьби з COVID-19. На його утримання планують виділити понад 97 млрд гривень. Також збільшать і фінансування і Пенсійного фонду – до 192 млрд гривень. При цьому витрати на будівництво, ремонт доріг будуть скорочені. Також скоротять і витрати на Міністерство розвитку економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL , затвердити поправки до держбюджету на позачерговому засіданні у понеділок, 30 березня, парламент не зміг через те, що зі змінами встигли ознайомитися не всі депутати, заявив Шмигаль.

30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі.

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