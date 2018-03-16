Як буде працювати НБУ: Смолій озвучив стратегію

Стратегія Національного банку України на середньостроковий період передбачає низьку та стабільну інфляцію, прозору і ефективну банківську систему, відновлення кредитування, вільний рух капіталу.

"Зараз ми маємо потужний фундамент для розвитку фінансової системи. За останні два роки банки України повернули довіру громадян. Нацбанк має чітке бачення та програму: ми продовжимо працювати на забезпечення цінової та фінансової стабільності, разом із фінансовим сектором сприятимемо економічному зростанню, – зазначив глава НБУ Яків Смолій, повідомляє прес-служба регулятора.

Крім того, стратегія Нацбанку включає в себе ефективне регулювання фінансового сектору і фінансову інклюзію.

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"Одна з важливих передумов для їх досягнення – висока інституційна спроможність центробанку. Розуміючи це, НБУ ставить перед собою і внутрішню ціль – стати сучасним, відкритим, ефективним, незалежним центральним банком", – резюмував Смолій.

Нагадаємо, 15 березня парламент звільнив Валерію Гонтареву з поста глави Національного банку України і вибрав Смолія новим керівником регулятора.

Раніше "Обозреватель", опублікував звіт Гонтаревої в Раді про її діяльність на посаді глави НБУ.