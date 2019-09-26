"Я за кожне слово відповідаю!" Зеленський виправдався за випад у бік ЄС

Президент Володимир Зеленський прокоментував свою критику у бік країн ЄС, які, на його думку, недостатньо допомагають Україні.

Він заявив, що вдячний лідерам європейських країн за те, що вони роблять для України. Також український лідер зазначив, що факт повернення Росії до ПАРЄ і підтримка Євросоюзом будівництва "Північного потоку-2" є загрозами для нашої країни, передає DW.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував ЄС під час його телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом.

Пізніше він зазначив, що вдячний лідерам країн Євросоюзу за допомогу Україні. "Я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував, дякую, і зараз на зустрічі з президентом Трампом сказав, що вдячний за будь-яку допомогу Україні від наших європейських лідерів, від пані Меркель, від пана Макрона, і від інших", – заявив він журналістам на брифінгу у Нью-Йорку в середу, 25 вересня, після своєї зустрічі з Трампом.

Водночас він вважає справедливою критику, що пролунала на їхню (країн ЄС. – Ред.) адресу під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. "Розмова з Трампом проходила у дуже складний період, коли Росію повернули до ПАРЄ, санкції не вчинили такого сильного тиску на будівництво "Північного потоку-2", і я говорив про це з усіма лідерами, про яких я згадував під час цієї розмови, або про яких я не згадував", – сказав український лідер.

Зеленський виправдався за критику ЄС

Також український президент наголосив, що не хоче ні про кого говорити погано, і всім, хто допомагає Україні, він вдячний. "Але я сказав правду, бо "Північний потік-2" для нас велика загроза енергетичній безпеці. Бо ми можемо втратити з вами транзитні гроші, близько трьох мільярдів доларів. І, на мою думку, "Північний потік" – це якесь поступове зняття санкцій. Це моє особисте бачення, і я про нього відверто кажу. А за все інше велике спасибі", – пояснив він.

Після скандальних слів Трампа і Зеленського влада Німеччини повідомила, що з 2014 роки виділила Україні допомогу на суму 1,4 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Нагадаємо, російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проєкту.

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