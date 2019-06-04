"Я виступаю за!" Меркель рішуче підтримала газопровід Путіна в обхід України

Німеччина до кінця 2019 року має намір сформулювати нову енергетичну політику з урахуванням будівництва та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" , за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України.

"Це вимагає нового планування всієї нашої енергетичної політики і підходу до енергетики, який ми хочемо сформулювати до кінця року з тим, щоб забезпечити надійність енергозабезпечення", – повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель у Берліні на "Дні німецької промисловості", який проводить Федеральний союз німецької промисловості, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, поступова відмова Німеччини від використання атомної та вугільної енергетики вимагає нових рішень.

"Це вимагає також і ставки на газ як енергоносій у разі, якщо ми хочемо відмовлятися від ядерної енергетики і вугілля, тому я виступаю за те, щоб паралельно з транзитом через Україну будувався газопровід "Північний потік-2", – зазначила Меркель.

Зокрема, Берлін до 2038 року вирішив повністю відмовитися від вугілля в енергетиці і перейти на газ, в тому числі зріджений.

Після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії Німеччина відключила вісім атомних електростанцій. В даний час ще сім продовжують діяти – їх планують відключити не пізніше 2022 року.

Меркель рішуче підтримала газопровід Путіна в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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