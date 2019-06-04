"Я виступаю за!" Меркель рішуче підтримала газопровід Путіна в обхід України

Німеччина до кінця 2019 року має намір сформулювати нову енергетичну політику з урахуванням будівництва та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" , за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України.
"Це вимагає нового планування всієї нашої енергетичної політики і підходу до енергетики, який ми хочемо сформулювати до кінця року з тим, щоб забезпечити надійність енергозабезпечення", – повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель у Берліні на "Дні німецької промисловості", який проводить Федеральний союз німецької промисловості, передає "Інтерфакс-Україна".
За її словами, поступова відмова Німеччини від використання атомної та вугільної енергетики вимагає нових рішень.
"Це вимагає також і ставки на газ як енергоносій у разі, якщо ми хочемо відмовлятися від ядерної енергетики і вугілля, тому я виступаю за те, щоб паралельно з транзитом через Україну будувався газопровід "Північний потік-2", – зазначила Меркель.
Зокрема, Берлін до 2038 року вирішив повністю відмовитися від вугілля в енергетиці і перейти на газ, в тому числі зріджений.
Після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії Німеччина відключила вісім атомних електростанцій. В даний час ще сім продовжують діяти – їх планують відключити не пізніше 2022 року.
Меркель рішуче підтримала газопровід Путіна в обхід України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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