"Я у шоці!" Зеленський різко відреагував на ситуацію з виробництвом танків для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований інформацією про те, що "Завод імені В.О. Малишева" за останні 10 років випустив тільки один танк для Збройних сил України.

"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ", – повідомив він на нараді з проблемних питань діяльності ДП "Укроборонпром" яке проходило в середу, 6 листопада, в Харкові.

"Статистика така, що в радянські часи було 900 танків на рік", – додав глава держави.

За його словами, на заводах оборонно-промислового комплексу є заборгованість із зарплати до 4 років і рівень зарплат дуже низький.

Крім того, взимку люди працюють в приміщенні, де температура не перевищує 0 градусів.

Зеленський закликав прем'єр-міністра зібрати весь Кабінет міністрів і представників правоохоронних органів щодо цієї проблеми.

"Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для Таїланду робимо, а для України не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виробляємо і нічого не літає?" – резюмував глава держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований інформацією про те, що "Завод імені В.О. Малишева" за останні 10 років випустив тільки один танк для Збройних сил України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше президент Володимир Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

На скандал в Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато і підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

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