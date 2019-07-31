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"Я перепрошую, коли добудують?" Зеленський прибув із ревізією в Черкаси

10.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту.

Як повідомляє місцеве видання ZMI, глава держави перебуває на території черкаського аеропорту, де тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги (новина доповнена подробицями).

До президента пропустили тільки журналістів і посадових осіб за списком, які пройшли перевірку на наявність небезпечних предметів.

"Я перепрошую, так коли добудують аеропорт?", – запитав Зеленський під час презентації планових заходів. Йому відповіли, що необхідно два роки і 750 млн грн.

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Пізніше з'явилися подробиці розмови українського президента з місцевими чиновниками.

"Питання було до вас тільки одне у мене - скільки потрібно часу, щоб побудувати термінал... Два роки? Як можна два роки будувати термінал?" – заявив Зеленський.

На початку візиту він також запитав у директора КП "Черкаський аеропорт", коли об'єкт зможе приймати перші борти і пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні державне підприємство СЕТАМ виставило на продаж асфальт міжнародного аеропорту в Черкасах для погашення заборгованості із зарплати співробітникам аеродрому.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"- Когда достроят?" "- А когда рак свистнет?" Там еще можно много вопросов придумать - особенно, если только этим и заниматься. Президент-вопрос, млять....
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какое отношение президент имеет к хозяйственным делам? Этот поц Зе себя вроде Пу ощутил? Он вообще не знает обязанностей президента? Так для него и его почитателей - все отлично расписано в Конституции! Итак. На каком основании тратятся средства для подобных поездок?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Кацaп Кацaпыч,Вас, гаспадин-таварысчь,это почему-то не печалило когда предыдущий президент перерезал ленточки на открытии школьных туалетов.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кацaп Кацaпыч, Козел Козлович...свiдомо МАНДАйнутое бидло вычитало в конституции разрешение на гос переворот...и ни чего все по закону свiдомо МАНДАйнутого бидла.
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