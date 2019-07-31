"Я перепрошую, коли добудують?" Зеленський прибув із ревізією в Черкаси

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту.

Як повідомляє місцеве видання ZMI, глава держави перебуває на території черкаського аеропорту, де тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги (новина доповнена подробицями).

До президента пропустили тільки журналістів і посадових осіб за списком, які пройшли перевірку на наявність небезпечних предметів.

"Я перепрошую, так коли добудують аеропорт?", – запитав Зеленський під час презентації планових заходів. Йому відповіли, що необхідно два роки і 750 млн грн.

Пізніше з'явилися подробиці розмови українського президента з місцевими чиновниками.

"Питання було до вас тільки одне у мене - скільки потрібно часу, щоб побудувати термінал... Два роки? Як можна два роки будувати термінал?" – заявив Зеленський.

На початку візиту він також запитав у директора КП "Черкаський аеропорт", коли об'єкт зможе приймати перші борти і пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні державне підприємство СЕТАМ виставило на продаж асфальт міжнародного аеропорту в Черкасах для погашення заборгованості із зарплати співробітникам аеродрому.

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